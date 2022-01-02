【財爺網誌】陳茂波：疫情發展仍是經濟復蘇最大不確定因素

▲ 陳茂波呼籲市民全力配合政府防疫工作。（財政司司長網誌圖片）

財政司司長陳茂波形容，2022年將是經濟和社會的發展之年，認為外圍經濟如果沒有顯著惡化，本地疫情亦能維持穩定，香港經濟在2022年應繼續處於增長的軌道上，惟復蘇廣度、深度和速度現時仍充滿不確定性。

陳茂波今發表網誌指，雖然現時香港經濟保持向好的勢頭，勞工市場明顯改善，但仍未達致全面復蘇，主要是因為訪港旅遊業依然停頓，導致旅遊和相關行業的復蘇步伐，落後於整體經濟。陳茂波續指，外圍形勢非常複雜，環球經濟仍充滿挑戰，疫情發展仍是最大的不確定因素。強調只有成功防疫控疫，才能為經濟復蘇提供穩定和可持續的條件，呼籲市民全力配合政府的防疫工作。

新一份財政預算案下月底發表，陳茂波指，到時會再公布今年的經濟預測。

陳茂波又提到，雖然難以控制外圍的變化，但卻能全力打造香港的體系，讓它成為最有競爭力的市場之一。認為只有讓經濟以更具廣度和深度的綜合式發展，才能滿足「充份就業」和「優質就業」的目標，讓市民能更好的分享到經濟發展的成果。他又指，「積極有為」是港府推動發展的指導思想。強調會全力推動不同產業的蓬勃發展，為經濟帶來更大的增長動能。

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責任編輯：林曉君