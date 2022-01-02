【情緒管理】籲學校多留意學生精神健康　教局心理學家：精神病患是學童自殺危險因素

▲ 教育局與學者等合辦工作坊 探討學童自殺研究啟示。（教育局提供）

教育局教育心理學家陳惠敏今日（2日）表示，精神病患是學童自殺的其中一個關鍵危險因素，學生在考試期間或許會面對較大的學習壓力，促請學校多加留意學生的表現，提升學生的精神健康，如有需要，即時給予學生適當的輔導和跟進。

教育局教育心理學家陳惠敏在網上專欄指，充足的睡眠對學習、記憶及穩定情緒都很重要；多做運動及適當閒暇活動，可保持正面情緒及紓緩壓力。學生在考試期間尤應保持充足睡眠，並恆常地進行有益身心的活動，好好照顧自己的精神健康，特別是在長假期復課後和發布考試成績的時候更為重要。

另外，陳惠敏又稱，教育局聯同學校及各界（如大學學者、警務處談判專家和社會福利署等）合辦了不同的校本、區本及全港性「預防學生自殺及支援學生精神健康」的研討會或工作坊，探討有關學童自殺研究的啓示、識別和支援有自殺風險的學生及自殺行為出現時的即時介入策略。補充指其中在11月舉辦的兩場研討會，約有1750多名中、小學校長、輔導老師及學校社工等參加。

教育局早前亦舉行了4場「學校危機處理——危機介入及心理支援」工作坊，以加強培訓他們在危機事件發生後，為受影響師生提供適切的介入和支援服務，約400名學校人員參加。

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責任編輯：余思嵐