【市區更新基金】十年錄19個活化項目　黃偉綸：九龍城步行徑明年中推出

▲ 黃偉綸（左）與倪錫欽（右）早前到北角碼頭，參觀描繪社區獨特風景的特色石柱。（網誌圖片）

市區更新基金成立十周年，發展局局長黃偉綸今（2日）發表網誌，指基金已舉辦5期計劃，批核共19個保育活化項目，資助撥款超過1.1億元。最新一個項目「九龍城主題步行徑」，全長約6.5公里，分5個不同特色路段，串連九龍城、土瓜灣、紅磡社區的重要地標，將成為全港最長的步行徑，料明年中悉數完工。

黃指出，九龍城充滿歷史、文化、景點及特色小店的多元社區，計劃內的步行徑是目前全港最長的步行徑，全長約6.5公里，分5個不同特色路段，串連九龍城、土瓜灣、紅磡社區的重要地標，並舉辦文化活動和設立訪客中心，以促進區內歷史文物保育、藝術文化推廣等。整個項目2018年開展，預計明年年中將完成所有路段。

市區更新基金董事會主席倪錫欽稱，19個項目的執行機構包括多個界別，例如非政府組織、社區團體、文化藝術機構及學校，涵蓋港九十多個舊區。目前已完成的16個項目，總參加人數已超過70萬。

倪續稱，過去十年，基金為多個社區共創項目提供資助，鼓勵地區人士推動文物保育和地區活化，例如以各種藝術形式或活動與社群互動，連結街坊街里；深入搜尋舊區人情故事，將集體回憶傳承至下一代；研習民間傳統工藝；促進多元文化交流，建立共融社會等。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰