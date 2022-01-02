【被迫賣身】離婚婦借錢買名牌袋無力償還　被迫向債主「賣身」慘被偷拍

▲ 台灣一名婦人向地下錢莊借錢，無力償還利息被迫向債主「賣身」。

借錢要小心無牌機構，台灣一名婦人離婚後月領10萬元台幣（約28,000港元）贍養費，仍不足以應付奢華開支，輾轉之下向地下錢莊老闆借錢。婦人無力償還高利息，被迫向債主「賣身」，過程更慘被偷拍。最終婦人向前夫求助，請警察朋友幫忙拿回影片，再償還債務，事件才得以解決。

台灣資深傳媒人林裕豐日前在節目《震震有詞》上分享，一名婦人嫁入豪門後，感情生活不順遂，終與丈夫離婚，並獲得每月10萬元台幣的贍養費。婦人習慣過奢華生活，贍養費不足以應付開支。她經朋友介紹而認識一位富豪，對方出手闊綽，曾送她名牌手袋。

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被迫向債主「賣身」

婦人以為遇到靠山，向富豪提出借200萬台幣買奢侈品，對方一口答應，更表示不收利息。婦人滿心歡喜拿錢後，富豪卻露出真面目，原來他是地下錢莊的老闆，要求婦人償還本金加利息共1,200萬台幣。婦人無力償還債務，被迫向債主「賣身」，對方指「睡1次可抵1千萬利息」。

她被迫答應與對方發生關係，原以為事件告一段落，及後卻得知過程被富豪「全方位偷拍」。婦人擔心事件一旦曝光令形象受損，遲遲不敢報警，只能忍受富豪欺壓，陪同他出席各大場合。最終她決定找前夫求救，前夫請警察朋友幫忙拿回影片，再償還200萬台幣本金，才解決事件。

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責任編輯︰王明芳