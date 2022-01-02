【萬千星輝頒獎禮】花旦紅地毯鬥展好身段　 火熱劉佩玥決戰「中門大開」林夏薇【多圖】

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，由鄭子誠、周奕瑋、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、 譚玉瑛任大會司儀。

今屆《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳劇集五強為：《愛美麗狂想曲》、《逆天奇案》、《七公主》、《換命真相》、《星空下的仁醫》。

至於最矚目的視帝視后獎方面，最佳男主角五強為：陳展鵬《逆天奇案》、譚俊彥《換命真相》、 鄭嘉穎《星空下的仁醫》、馬國明《星空下的仁醫》及張振朗《拳王》。

最佳女主角五強為：李佳芯《智能愛人》、 林夏薇《七公主》、黃智雯《把關者們》、鍾嘉欣《星空下的仁醫》 及姚子羚《拳王》。

另外，每年的今年《萬千星輝頒獎典禮》的紅地毯上，都是一眾小生花旦鬥靚衫的場地，今年就增設「最佳男女衣著藝人」，由在場傳媒記者投票選出優勝者。

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林夏薇性感登場

在上屆《萬千星輝頒獎典禮》以超性感打扮受矚目的陳自瑤，今年卻收起性感，以吊帶黑色晚裝裙現身，展現高貴。

以低胸紅色衫現身的劉佩玥，顏色搶眼之餘更大騷「事業線」，她受訪表示：「過往未試過著這種紅色，但今年想較青春、火辣一點參加這個party，因為這是盛事，想讓人有眼前一亮的感覺。」

至於身穿典雅露背裝的麥美恩更穿戴閃耀鑽石登場，她受訪透露鑽石價錢稱：「如果買間千多萬的樓夠畀首期。」同時她並稱：「平時因為在此類場口多當司儀，打扮以穩陣為主，今次因為以角逐者身份參與，所以想玩復古，讓大家睇到我的另一面。」

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在事前表示銳意要挑戰今屆最佳衣著藝人的陳瀅，以低胸黑色晚裝展示美好身段。

至於有份角逐視后的林夏薇的晚裝既大露背外，胸口位置更是「中門大開」，十分性感。至於視后大熱鍾嘉欣身穿閃亮西裝外套內穿性感的黑衫，好身段約隱約現。

李佳芯：對自己有信心

李佳芯今日形容自己造型似《愛麗絲夢遊仙境》，感覺夢幻。被問有否信心再贏視后，她指：「對作品和自己信心一定有，但不一定要拿獎，因為18年已取過，更希望來年可以有新的突破。」

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鍾嘉欣：平常心

視后大熱鍾嘉欣，今晚打扮性感，她指是一直合作的設計師再度她度身而造。至於賽前大熱，她說：「平常心，我六年沒有出席大型頒獎活動，有點不習慣，賽果沒人會知，好難得可以再站在台上。」

視帝大熱譚俊彥，表示自己很緊張，但反而安慰其粉絲，有沒有獎也沒緊要。「其實今日是我和太太的結婚紀念日，如果拿了獎會更有意義。」

他並笑言早幾日參加倒數活動，之後有少許感冒，現在思緒很亂：「但入了五強，已代表拍劇多年的肯定。」他又指爸爸狄龍罕有致電給他，著他good luck，感受到老人家很開心。

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記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖