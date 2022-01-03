【新春2022】四季酒店限時春節住宿+免費兒童活動 限量發售$25懷舊沙翁　

▲ 四季酒店推出餐飲及住宿禮遇賀虎年。

新一年新開始，農曆新年將至，四季酒店在1月至2月期間推出不同的餐飲體驗及新春活動，包括賀年糕點、懷舊小食、龍景軒新春的六道菜、農曆新年下午茶、春節住宿優惠及新春兒童活動等等。

新年糕點

臨近新年，四季酒店龍景軒一共推出四款賀年糕點，包括全新洋金菊茶香馬蹄糕，酒店指廚師為平衡味道以85度水温沖泡茶葉，過程和時間掌控相當嚴謹，因為要確保茶味甘滑醇厚, 濃淡均匀。

▲ 四季酒店推出四款年糕。（圖片由四季酒店提供）

另外還提供三種經典口味年糕，傳統椰汁年糕，鮑魚瑤柱蘿蔔糕和黑松露臘味芋頭糕。酒店指每個年糕都是人手製作，限量生產。

價錢：

洋金菊茶香馬蹄糕，每盒港幣498

傳統椰汁年糕，每盒港幣498

鮑魚瑤柱蘿蔔糕，每盒港幣598

黑松露臘味芋頭糕，每盒港幣598

賀年糕點由2021年12月28日開始於電子商店接受預訂，於2022年1月15日或之前訂購可享85折。

領取時間：2022年1月24日至31日，早上10時至下午8時可於四季餅店領取。＼

最新影片

懷舊小食—沙翁

四季酒店推出傳統甜品沙翁，沙翁用麵團油炸而成，內裡鬆軟滿佈蛋香，外層佈滿白糖，酒店表示即炸即食是最佳嚐味時間。由即日起至2月28日期間於時於四季餅店限量發售。

▲ 四季餅店限量發售的沙翁，每件港幣$25。（圖片由四季酒店提供）

出爐時間：每天中午12點、下午2點和4點

價錢：每件港幣$25

節日美食

龍景軒在新春期間有準備了六道菜菜單，當中包括鮑羅萬有，和梅辣蝦球皇等菜式。

價錢：晚餐套餐每位港幣$1,680

另外，酒店The Lounge即日起至２月28日期間，提供新年下午茶三層架，當中包括招牌英式鬆餅和慶節美食，如金橘脆皮泡芙和 24 個月法國康堤芝士法式吐司以及野菌慕斯牛肝菌粉迷你撻。

▲ The Lounge提供農曆新年下午茶。（圖片由四季酒店提供）

酒店指新年初一至三會設有現場烹飪櫃台，無限提供各款賀年糕點，包括香煎紅糖年糕、蘿蔔糕、芋頭糕和薑茶湯圓。

價錢及供應時段：

星期一至六：兩位港幣$658，下午2時30分至下午4時15分，及下午4時30分至下午6時供應。

星期日及公眾假期：兩位港幣$698，下午3時至下午4時30分，及下午4時30分至下午6時供應。

新年初一至三：每位港幣$498，下午3時至下午4時30分，及下午4時30分至下午6時供應。

設有下午茶外賣自取套餐，售價為港幣$698, 詳情請按此。

春節住宿優惠

春節住宿優惠於1月2日至2月15日期間提​​供，住宿套票包括每日早餐、冬日摩天輪夢幻聖誕之旅主題樂園門票、Amore Pacific Time Response系列體驗套裝一套、及6歲或以下兒童免費餐飲、迎賓禮品等。

▲ 四季酒店提供春節住宿優惠。（圖片由四季酒店提供）

價錢：豪華山景客房港幣$3,192，尊尚海景套房港幣$6,300起。

詳情請按此瀏覽。

兒童活動

2022年2月1日至18日期間，酒店亦有提供新春兒童節目：

1. 兒童廚藝班（2月1,2,3及13,14日）－餛飩製作班或椰汁水餃，每位小童港幣$800，另加一服務費

2. 免費手工藝課程（2月1日至6日）－老虎手袋，新年揮春，風車及紙鞭炮製作

3. 2月1日、2日、5日、6日會有財神於早餐時段迎賓

4. 免費使用兒童遊戲室和Logitech Car Racer PlayStation Experience（需要提前預訂）

5. 尋寶遊戲探索酒店的秘密地點並贏取獎品

6. 虛擬室內指導活動、棋盤遊戲和Nintendo Switch（應要求並視供應情況而定）

24K黃金及珍珠水療魔法

四季酒店的水療中心於春節期間推出90分鐘24K黃金抗衰老面部護理，酒店表示護理療程可令皮膚回復光澤之餘，還可以鎮定舒緩情緒。療程先以足部按摩開始，隨後會雙重清潔面部和去角質軟化肌膚，及治療面膜。

▲ 四季酒店水療中心於春節期間推出90分鐘24K黃金抗衰老面部護理。（圖片由四季酒店提供）

價錢：護理療程港幣$2,990，另設加一服務費。

另外還有90分鐘面部和身體護理，療程由泡腳開始, 促進血液循環。並以珍珠和海螺殼提取物的活性成分裹敷全身及配合頭部按摩。

價錢：護理療程港幣$2,500 , 另設加一服務費。

預訂上述任何一種護理，將獲贈Mogra Rejuvenating Gold Cream（15毫升）一枝。

詳情請按此瀏覽。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

賀年禮盒

四季酒店電子商店即日起開始售賣龍景軒年糕及賀年禮盒，當中三款禮盒分別有：龍景軒精製賀年禮盒，龍景軒特級賀年禮盒及龍景軒頂級賀年禮盒，價值港幣$2,800；港幣$3,988及港幣$13,998元。禮盒包含寓意吉祥的食品，當中頂級賀年禮盒更有龍景軒XO醬，名貴海味如5頭南非乾鮑、5-6頭花膠、髮菜等。

詳情請按此瀏覽。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周三早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/38pYEYI

記者：蕭雅文