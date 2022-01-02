【維護國安】鄧炳強：將透過23條規管叛國罪和間諜行為

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

港府目標於本屆政府任期內，就《基本法》第23條本地立法，展開討論和諮詢工作，列出建議草案細節。保安局局長鄧炳強今表示，針對偷竊國家機密、叛國罪和一些間諜行為，都要從23條立法中規管。

鄧炳強接受中新社訪問時，談到新一年的工作計劃，他表示，保安局除了要做好香港回歸25周年系列活動的安保工作外，也將從多方面繼續維護國家安全，包括23條立法。他又提到，一些棄保潛逃者，在國外發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反港區國安法，他指，國安法具域外效力，日後都能取證、檢控。

鄧炳強又表示，全力支持規管透過立法或其他方法來規管「假新聞」，形容2019發生的事情，「其實就是顏色革命，危害國家安全的外部勢力，利用假新聞來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，必須對這些假新聞採取針對性措施。」

鄧炳強就任保安局局長約半年，他形容，局長工作與處長有很大區別，因為做處長時，行動性較多，滿足感可即刻看得到，惟局長主要負責立法、政策工作等，「有時候這個過程很長，可能要到立法那一刻，成功立法才能得到滿足感。」

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責任編輯：林曉君