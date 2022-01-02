【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員　以英語多謝家中外傭姐姐

姜麗文（Lesley）憑《愛‧回家之開心速遞》、《星空下的仁醫》奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》飛躍進步女藝員。姜麗文從馬浚偉及羅冠蘭手中領取獎項後在台上流淚稱：：「謝樂小姐，叫我回來，珍姐給我好多機會，志偉由我出道都鍚我，《星》給我這個咁感人角色，兩集已學了好多，也成熟了。」

她續稱：「《愛回家》是經典大家庭，好榮幸可以入去，祥仔是好鍚我的盛製，所有工作人員，我好感恩一齊開工，我是姜家第三代演員，也知自己幾幸福，家裡有三位實力演員，秦沛、姜大衞、爾冬陞，爸爸入行70多年，仍然好尊重劇本演出，做了好專業示範，多謝失未婚夫，好想好快嫁給你。」

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此外，姜麗文表示：「要多謝照顧我30多年的工人姐姐，show me好多suppeot。」她並說了幾句菲律賓話向家中外傭致謝。

其實姜麗文在今年的《萬千星輝頒獎典禮2021》「叫三飛」，除「飛躍進步女藝人」打入五強外，還憑《愛‧回家之開心速遞》菲傭Liza一角打入「最愛歡迎女角色」、「最佳女配角」打入五強。

另外，「飛躍進步男藝人」得獎者是羅天宇及丁子朗一同得獎。羅天宇說：「出道13年，知道不是每次有機會，是好難好難，故感謝公司、樂小姐、珍姐，《愛回家》、《跳躍生命線》、《香港愛情故事》、《她她她少女時代》、《十月初五的月光》的監製，也多謝媽媽，一個女人要湊大兩個小朋友不是易事，我會一定照顧你」。丁子朗要多謝所有盛製，也希望不會令家人擔心，會繼續努力做好。

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不靠父蔭

入行11年的姜麗文雖然是著名演員秦沛的女兒，但這位星二代卻不靠父蔭，曾於日本NHK電視台當兒童節目主持，但為一圓兄妹檔音樂夢放下一切回港，與哥哥姜文杰自資組成獨立音樂組合Benji and Lesley。

當時兄妹檔齊闖樂壇，一手包辦作曲、填詞及監製，可是除租錄音室，還要請樂手，攝影師、服裝及化妝師整頭，結果很快已花掉所有積蓄。

但縱然遇到經濟最難捱的階段，Lesley從沒想過靠爸爸秦沛的資助：「是試過窮到去超巿，想買一盒好想吃的士多啤梨，價值50、60蚊都買不起，是喊住的走。」

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另外，在情路上Lesley亦嘗過苦澀，於2014年經歷一段很不如意的感情創傷，翌年患上嚴重的抑鬱症。

幸Lesley慢慢透過運動和自我檢測，在情緒病中康復過來，另外遇上真命天子Pakho陪伴，由此走出陰霾。

至2017年轉簽TVB從演員再出發，憑著於《愛·回家之開心速遞》演傻氣外傭Lisa備受讚賞，近日姜麗文劇接劇沒停過，拍畢劇集《白色強人II》後即接拍新劇《雙生陌生人》，終於憑自己努力闖出名堂。

在《愛‧回家之開心速遞》演活潑的菲傭Liza，為觀眾送上不少歡樂。

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記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖