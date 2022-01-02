【萬千星輝頒獎禮】譚俊彥《換命真相》奪視帝　深情感謝太太：你是我全部

《萬千星輝頒獎典禮2021》由譚俊彥憑《換命真相》奪最佳男主角，這次亦是譚俊彥首度封視帝。

今晚《萬千星輝頒獎典禮2021》壓軸大奬之一「最受歡迎電視男角色」，由林保佁和歐陽震華頒發。得獎者為馬國明《星空下的仁醫》。馬明聰後呆了一呆，這次是他第4次拿此獎，他說：「沒想過有獎拿，多謝每一位工作人員，多謝每一個支持我的人。」

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譚俊彥成雙料視帝

之後再頒發視帝大獎，結果由譚俊彥憑《換面真相》奪得，今晚他已獲大馬視帝，所以成床雙料視帝。

他上台流淚表示：「多謝TVB，樂小姐給我入來這裡，志偉哥當年跟我拍戲，我一直NG，好開心給你看到我成長，珍姐你一直好嚴格，我以前好任性，以後會理性去演戲。」他又多謝《換》監製、幕後、演員，每一位監製，在他生命中的天使。

譚俊彥又向父母說：「我想跟媽咪講對不起，這幾年我好少打給你，不是不愛你，而是姓譚的男人是這樣，一切在心，我又想跟爸爸講，早幾日我兒子拿獎，我把這喜悅送給我父親。」

最後譚俊彥說：「我要多謝太太，你是我全郈，沒有你不會拿這獎，I love you all，我會不忘初心。」

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演技漸獲肯定

現年41歲的譚俊彥早於2000年已出道，最初以演出電影為主，處男作為《慌心假期》，之後他一度集中在內地發展，直至2016年才轉戰本地電視圈，簽約TVB成為旗下藝人，首套參演的電視劇為《天命》。

可是譚俊彥接連主演劇集的收視不太理想，同時演技亦被批評。至2020年，參演的《法證先鋒IV》及《十八年後的終極告白》收視理想，當中他在後者的表現更被觀眾指演技大躍進。

去年，他擔正演出兩套劇集《失憶24小時》和《換命真相》，另外又於《拳王》客串演出，被受重用。當中，譚俊彥主演的《換命真相》甚具話題性，令入行逾20年的他在賽前已被視為今屆視帝大熱之一，結果真的獲獎。

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記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖