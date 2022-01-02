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【野豬出沒】野豬闖黃竹坑鄉村俱樂部　泳池徘徊市民圍拍遭漁護署帶走

社會 18:25 2022/01/02

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野豬在泳池旁徘徊。（葉劉淑儀Facebook）

再有野豬闖入市區。立法會議員葉劉淑儀今早（2日）在社交網站上載一段影片，指一頭中等身型的野豬，闖入鄰近海邊的黃竹坑鄉村俱樂部。她引述該處管理員表示，從閉路電視可見闖入的野豬從海旁上岸，然後靈活地穿過鄉村俱樂部欄桿，再走上樓梯並穿過草地，到達泳池旁邊位置，該處正是鄉村俱樂部會員享用早餐及簡餐的地方，管理員相信牠或許是聞到食物香味而至。

影片中可見，野豬先在泳池旁徘徊，有工作人員及外籍人士在遠處觀察野豬，避開野豬行走路徑。其後野豬疑被食物香味吸引，慢慢走近餐桌範圍。有外籍人士狀甚驚訝，有人掏出手機拍下野豬，也有人繼續安坐不為所動。

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葉劉淑儀指，其後眾人決定報警求助，最終警員及漁護署職員到場將野豬帶走。她表示，由此可見野豬已「深入民間」，如野豬闖進人類聚居的地方，便會對市民造成極大滋擾，甚至發生意外。她指出，昨日（1日）便有一名市民於鶴咀村附近被野豬咬傷，需送往東區醫院治理。

葉劉淑儀表示，據知現時仍然有人出於愛心餵飼野豬，其實此舉甚為不智。她指在選舉期間，有不少市民投訴，除餵飼野豬外也有人餵飼白鴿，無疑會影響衛生環境，必須正視。葉劉淑儀稱，隨著新一屆立法會復會在即，屆時必定會跟進相關問題。


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記者：黃穎津

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