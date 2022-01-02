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【望月樓群組】地盤工妻子初步確診　當局至今安排約340人檢疫

社會 19:37 2022/01/02

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望月樓群組再多一宗初確個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，今日有約30宗初步確診個案，包括一宗與望月樓相關的個案，涉及一名38歲女子，為個案12654的妻子。

中心表示，該檢測呈初步陽性的女子，於12月27日下午約二時半至四時，與早前確診的建築工人一同到望月樓用膳。她於12月29日進行檢測，結果呈陰性。她已於12月30日被界定為家居密切接觸者，並獲安排到竹篙灣檢疫中心進行檢疫。

該女子於1月1日出現喉嚨痛，今日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，變異病毒株檢測結果待定。該女病人於荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓工作，最後上班日期為12月30日。病人曾於6月19日及7月16日在香港接種兩劑復必泰疫苗。她於潛伏期曾工作和到訪的地點會納入強制檢測公告。

中心又表示，就望月樓的相關個案，至今已安排共約340名密切接觸者，以及密切接觸者的家居接觸者到檢疫中心進行檢疫，包括22名餐廳職員和約170名於同一時段到該餐廳用膳的食客。中心再次呼籲曾於12月27日下午1時至3時到望月樓用餐的人士，盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122，以便中心進行流行病學調查及接觸者追蹤工作。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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