【萬千星輝頒獎禮】姜大衞獲「萬千光輝演藝大獎」　活到老學到老：演員沒有退休兩個字

▲ 姜大衛獲萬千光輝演藝大獎

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，由鄭子誠、周奕瑋、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、 譚玉瑛任大會司儀。

今晚由眾藝人以歌舞開場，場面熱鬧。《萬千星輝頒獎典禮2021》今晚首個頒發的獎項為「萬千光輝演藝大獎」，由秦沛、狄龍頒獎予姜大衞（John），全場起立致敬。

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從影逾70年

姜大衛由兄長秦沛手上得獎後稱：「我4歲入行，70年來做過很多，如導演、男主角、導演、監製、老闆仔，好多角色都演過，由大俠、動作片，喜劇、悲情、愛情片，自己在這行自覺已甚麼都識，但近年這行變化好大，在公司拍劇，外面拍電影，由製作，拍攝，劇情、演員做戲方法都不同了，自己原來是未識晒。」

然後他續稱：「有人問我幾時退休，我都未識晒怎樣退，演員也沒有退休兩個字，身體最誠實，它現在仍未告訴我要退休。我得獎得到認同，多謝珍姐、樂小姐，希望創作多些劇給其他好演員。」

John哥也多謝老婆照顧屋企，以及要多謝帶他入行的大導演張徹，稱沒有他便沒有自己。

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記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖