【醫療復康】大埔那打素醫院研發「換骹掂」App　助換關節患者復康

▲ 大埔那打素醫院團隊自行研發「換骹掂」應用程式，涵蓋手術前後須知、常見問題、手術紀錄、康復進度等內容。（陳國峰攝）

前年10月至去年9月間本港逾4,000人接受全關節置換手術，其中新界東聯網佔990宗，大埔那打素醫院團隊自行研發「換骹掂」應用程式，涵蓋手術前後須知、常見問題、手術紀錄、康復進度等內容，讓病人更易掌握復康資訊及了解康復進度。

醫院一級物理治療師麥卓恒表示，進行關節置換手術的人以60歲以上長者為主，過往派發大量紙本資訊予病人，他們多難以掌握及學習，故相同問題每日均被提問逾100次，需花很多時間在病人教育上。因此團隊自行研發「換骹掂」程式，由畫圖、拍片及配音等均由醫護及IT團隊親手完成。

去年11月中接受全關節置換手術的病人陳應森表示，術前上了4堂物理治療課，學習術前及術後運動，惟完成後十分混亂，很快分不清哪些運動該在術前做，或忘記動作需維持的時長等，而使用「換骹掂」後可以直接跟着影片做運動，若忘記也可隨時複看，形容有很大幫助。

醫護會在程式中紀錄病人手術資訊及置換關節型號外，還將以往的紙本資訊拍成逾200條影片，讓病人可隨時隨地跟隨做復康運動；並列出約20條常見問題，病人不用等到覆診已可獲解答。醫護亦花逾500小時走訪大埔各處，製作大埔復康地圖，告訴病人何處復健設施及可借輪椅等，望病人善用設施協助復康。

程式於去年4月在那打素醫院推出試行，至今全港總下載量達603次，需要換骹的病人能於HA GA程式下載「換骹掂」，參考相關資訊，惟目前只有那打素醫院醫護會為病人填寫程式中的手術紀錄，今年上旬將擴展至北區醫院及沙田威爾斯醫院，亦計劃將來會進一步在全港所有公立醫院推出。

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記者：黃小冰