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【萬千星輝頒獎禮】譚俊彥獲封馬來西亞視帝　鍾嘉欣奪大馬視后：多謝母校TVB

娛樂 21:41 2022/01/02

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鍾嘉欣《星空下的仁醫》獲大馬視后。（梁偉榮攝）

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，由鄭子誠、周奕瑋、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、 譚玉瑛任大會司儀。

今晚先後頒發了「萬千星輝大獎」、「最佳男配角」、「飛躍大獎」。同時頒發馬來西亞最喜愛各個大獎。

當中「馬來西亞最喜愛TVB女主角」是《星空下的仁醫》鍾嘉欣。嘉欣台上稱：「好久沒回來，覺得長大了，好開心馬來西亞支持我和TVB很多年，多謝大馬的觀眾，喜歡《星》這角色。不知將來還有否機會上台，最近好多傳媒問我看好誰，我入行17年，幕前風光外，要站穩在這圈要付出好多汗水，每一位提名演員拿了獎我都高興，TVB這母校給大家識我，也讓各位演員可以繼續發光。」

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而「馬來西亞最喜愛TVB男主角」是譚俊彥《換命真相》。Sean得獎簡單道：「好榮幸大馬觀眾支持和投票，多謝時光這角色，以及TVB給了我好多難忘時光。」

而馬來西亞最喜愛TVB劇集為《星空下的仁醫》。

另外，盧海鵬林建明這對老拍檔，頒發「最佳綜藝節目獎」，得獎是《聲夢傳奇》。一眾學員及監製、編審、主持森美和JW上台領獎。「最佳資訊及專題節目」為《東張西望》，一眾監製、編審、主持等上台領獎。而「最佳年度及特備節目」得獎為：《2021香港小姐競選》。

記者：梁樂欣、陳淑霖、游艾維

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