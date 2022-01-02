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【萬千星輝頒獎禮】林夏薇贏大熱鍾嘉欣首封視后　激動答謝母親：終於證明我得

娛樂 23:13 2022/01/02

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《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，重要大獎之一包括「最受歡迎女角色」和「最佳女主角」，並由吳卓羲和黃宗澤頒發。當中，「最受歡迎電視女角色」得獎者為《智能愛人》李佳芯（Ali）。

Ali在台上稱：「現在頒獎氣氛好大分別，這是我最想拿的獎，因這才可多謝無條件多謝我的人，包括家人及支持我的人、台前幕後。這三年每拍劇時我都『爛面』，靠打燈化妝幫我，我是看在眼裡。多謝每一位喜歡我角色觀眾，這兩年不容易，要多謝自己，每晚也是這樣撫心說自己會得，會繼續學習、銳變，成為更好Ali。」

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感謝媽媽支持

之後視后大獎，宣布為《七公主》林夏薇時，她自己本人也似是感到十分意外，上台時激動流激淚表示要先冷靜情緒。

林夏薇稱，要多謝投票觀眾及TVB：「我04年開始考戲劇學院，由跑龍套拍戲開始，直到今日，別人說台上一分鐘台下十年功，我資質不好，用了17年，戲劇老師說要學做戲先學做人，我一直不放棄，今日才可在這台上。」

她又多謝《七公主》台前幕後，成就一個好角色，也多謝其他六位公主，同時她多謝另一套劇《逆天奇案》的監製，以及昔日話劇團的同事以及多謝fans及家人。林夏薇又感謝母親：「媽咪開始不支持我，現在終於證明我是得的，我把這個獎送給你。」

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首封視后

林夏薇於《七公主》所演的「顧語嫣」本是幸福人妻，但因交通意外失去丈夫，劇集播映不久，林夏薇上演一幕法庭喊戲入心入肺，當中眼淚於眼眶打轉一幕，更贏盡正評。

她在劇中多場竭斯底里的喊戲, 亦令觀眾都感受到角色的悲慘，當中顧語嫣哭別亡夫愛貓一幕，林夏薇再次演技大爆發。另外，林夏薇為藝術犧牲在劇中全裸演出，態度超專業。

現年34歲的林夏薇在2009年於中央戲劇學院表演系畢業，她曾加入香港話劇團成為全職演員。在2011年，挾著「林峯堂妹」之名加入電視圈，當時被指靠關係上位，故其表現及演技被外界忽略。

2015年，林夏薇跟富商男友結婚成闊太，但她未有放棄演員夢，至2015同2016連續兩年奪得《星和無線電視大獎》我最愛TVB女配角。今次憑《七公主》首度封萬千星輝視后。

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

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