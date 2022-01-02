【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤奪最佳女配角　Yoyo激動哽咽：要多謝所有屋企人

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，由鄭子誠、周奕瑋、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美、 譚玉瑛任大會司儀。

今晚其中一個重要獎項為「最佳男女配角」，而女配角奬由江美儀和張慧儀頒發，得獎為《寶寶大過天》陳自瑤。

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陳自瑤多謝家人

Yoyo上台激動說：「我入了公司17年終於有機會站上來，好不容易，多謝公司頒獎給我及多年裁培，否則我不能站上來。」

然後她續稱：「多謝珍姐給我這角色；多謝樂小姐，每次我想放棄，你都鼓勵我留下來等機會，也多謝志偉祖藍給我機會，以及《寶》的編劇、監製，也要多謝拍檔張頴康，一直back up我，另外多謝多年來給我機會的監製，成就了今日的我，也特別多謝Lisa姐，是我們演員榜樣，也要多謝投我票的朋友。」

Yoyo最後多謝家人，並強調稱：「所有的家人，及愛錫我的好朋友，演員路好難行，我會繼續行下去。」

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

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