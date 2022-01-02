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【持刀斬人】持雙程證男子於九龍城連傷4人　涉行劫、傷人、刑事毀壞等被捕

社會 21:45 2022/01/02

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九龍城警區刑事總督察甄瀚揚。（黃傑偉攝）

警方今日(2日)下午在九龍城拘捕一名持雙程證37歲男子，被捕人涉嫌行劫、傷人、盜竊、刑事毀壞及縱火被捕。

九龍城警區刑事總督察甄瀚揚講述，今日下午約一時，涉事男子在南角道突然起腳，踢向一名67歲女子並搶去受害人手提電話；一名60歲男途人嘗試阻止，被疑犯以手機襲擊。疑犯其後將手機棄於路邊，女受害人追上與疑犯糾纏期間，被推跌墮地受傷。涉事男子往侯王道方向逃去，其後在一肉檔盗去一柄牛肉刀，當逃至衙前圍道期間，以刀柄擊碎一部私家車擋風玻璃，男司機落車理論期間，被疑犯揮拳毆傷。

疑犯其後再逃至太子道西一幢唐樓，先登上5樓並在一單位門外燃點一堆雜物，戶主後發現自行撲熄；其後再逃至2樓一間賓館，並進入賓館拿起垃圾桶擊傷一名69歲男清潔工人，之後匿藏在賓館其中一間房間內。西九龍衝鋒隊探員到場鎖定疑犯位置，並成功拘捕疑犯，將其送院檢驗。

警方指，受害人除私家車司機外，其餘兩男一女送院治理。被捕人37歲，持雙程證於去年9月到港。案件現交九龍城重案組第一隊接手調查，警方呼籲市民如目擊事件，可與九龍城重案組第一隊聯絡。

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記者：黃傑偉

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