【萬千星輝頒獎禮】譚俊彥陳瀅奪最佳衣著男女藝人 愛妻號Shaun感謝太太：I Love You！ 娛樂 21:37 2022/01/02 分享： 熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查 ▲ 譚俊彥表示要多謝太太。（梁偉榮 攝） 《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）在TVB電視城舉行，今年《萬千星輝頒獎典禮2021》增設由傳媒即場投票的的「最佳衣著男、女藝人」。 結果，分別由譚俊彥（Shaun）和陳瀅分別奪得「最佳衣著男、女藝人」。當中譚俊彥獲獎放閃向太太說：「我要多謝我太太，因為套衫係佢揀，而且今日係我哋的anniversary，呢份係好嘅禮物，I Love You！」 記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖 最新影片推介：蔣家旻專訪 相關文章 【萬千星輝頒獎禮】花旦紅地毯鬥展好身段 火熱劉佩玥決戰「中門大開」林夏薇【多圖】 今日 19:16 【萬千星輝頒獎禮】花旦紅地毯鬥展好身段 火熱劉佩玥決戰「中門大開」林夏薇【多圖】 【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員 以英語多謝家中外傭姐姐 今日 21:00 【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員 以英語多謝家中外傭姐姐 你可能感興趣 【萬千星輝頒獎禮】花旦紅地毯鬥展好身段 火熱劉佩玥決戰「中門大開」林夏薇【多圖】 今日 19:16 【萬千星輝頒獎禮】花旦紅地毯鬥展好身段 火熱劉佩玥決戰「中門大開」林夏薇【多圖】 【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員 以英語多謝家中外傭姐姐 今日 21:00 【萬千星輝頒獎禮】姜麗文奪飛躍進步女藝員 以英語多謝家中外傭姐姐 TVB 綜藝節目 萬千星輝頒獎典禮 陳瀅 譚俊彥