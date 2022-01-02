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【萬千星輝頒獎禮】譚俊彥陳瀅奪最佳衣著男女藝人　愛妻號Shaun感謝太太：I Love You！

娛樂 21:37 2022/01/02

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譚俊彥表示要多謝太太。（梁偉榮 攝）

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）在TVB電視城舉行，今年《萬千星輝頒獎典禮2021》增設由傳媒即場投票的的「最佳衣著男、女藝人」。

結果，分別由譚俊彥（Shaun）和陳瀅分別奪得「最佳衣著男、女藝人」。當中譚俊彥獲獎放閃向太太說：「我要多謝我太太，因為套衫係佢揀，而且今日係我哋的anniversary，呢份係好嘅禮物，I Love You！」

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

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