【萬千星輝頒獎禮】林夏薇得獎忘記多謝老公　入行17年封視后：觀眾眼睛是雪亮

▲ 林夏薇首封視后。

《萬千星輝頒獎典禮2021》在今晚（1月2日）於TVB電視城舉行，其中最受注目的「最佳女主角」大獎，《七公主》林夏薇打贏大熱《星空下的仁醫》鍾嘉欣，宣布封視后一時，林夏薇也是十分意外，上台時激動流淚，更稱要先冷靜情緒。

現年34歲的林夏薇，憑《七公主》的失婚婦人「顧語嫣」一角，獲封為「萬千星輝頒獎禮」最佳女主角，也是她首個視后寶座。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

忘記多謝很多人

林夏薇上台得奬時情緒激動，得奬後她接受TOPick專訪，仍然未能平伏，她坦言上台時腦內一片空白，忘了多謝很多人：「如要多謝樂小姐簽我回來，珍姐是我工作和生活上的伯樂，以及要答謝有份投票的觀眾。」

薇薇在2009年於中央戲劇學院表演系畢業，曾加入香港話劇團成為全職演員。在2011年入行。她表示：「很多人以為我是2011年才入行，其實我在04年已考入北京中央戲劇學院，過跑龍套的北漂生活，這17年很不容易，要拿一個獎好難。」

最新影片：蔣家旻訪問

初入行林夏薇因「林峯堂妹」之名加出道，其表現及演技常為外界忽略。她感恩道：「的確當初是因阿哥名字令人認識我，現證明我不只是這名銜，觀眾眼睛是雪亮，只要努力付出，大家會看到我一直沒有放棄。」

【萬千星輝頒獎】林夏薇創作歌曲呼籲愛護動物 薇薇憑《七公主》成視后大熱

被指打贏大熱的鍾嘉欣，薇薇說：「這個晚上在座的各位演員都很優秀，無論誰得獎都是實至名歸。」

小時候已想做演員

薇薇在台上稱母親曾不支持入行，她解釋：「我小時候已想做演員，但媽媽常拿丟了比賽的表格，當年參加『明日之星』都是偷偷報名，因她是想我過比較穩定的生活，現在拿了獎，可證明自己選擇沒錯。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

15年富商男友結婚的薇薇，卻未有淡出享福，她稱反而常因工作忽略了丈夫。「剛才上台也沒有多謝他，自己常要拍劇，追演員夢，但他都好支持我。」自言拿獎後要繼續開工，跟老公只會先簡單吃飯慶祝。

記者：游艾維