【樂齡科技】賽馬會伙九巴裝設天使盒子　助尋走失腦退化長者

▲ 賽馬會耆智園與科大研發藍芽裝置，其體積細小可設計成八達通、柺杖等常用物件，配合手機App使用，助追尋失散長者。（陳梓蔚攝）

腦退化病人偶有走失，賽馬會耆智園與科大合作研發藍芽追蹤裝置，患者可隨身攜帶，一旦走失，照顧者可透過手機app掌握患者大概位置。曾有病人走失後，於半小時內尋回。

九巴宣布於5個大型巴士站，加建藍芽信息收發系統，配合追蹤裝置運作，當患者走失和乘車經過時，即可通知照顧者。

腦退化症並不罕見，賽馬會耆智園去年1月至2月時曾訪問576名腦退化病患者的照顧者，發現有約32%的患者曾有走失經驗，推算本港曾有3萬多名長者曾走失。

為協助照顧者尋回失散患者，耆智園與科大研發出「守護縱」電子裝置。裝置需要配合手機app使用，當有攜同「守護縱」的長者走失，照顧者可利用手機app的「報失」功能，啟動「守護縱」上的藍芽信息收發功能。同時，其他手機app用戶也會收到走失通知，邀請他們開啟手機藍芽功能，當患者走近任何一名用戶20米範圍時，程式將通知照顧者大概位置。

負責研發的科大計算機科學及工程學系教授陳雙幸指，為方便患者攜帶，「守護縱」只有1元硬幣般大小，可設計成八達通或柺杖等常用物品的配件。也有耆智園職員分享指，曾有沙田區的長者走失，利用「友里蹤跡」和「守護縱」，成功數十分鐘內定位走失患者在區內某商場，通知商場保安後，半小時內將患者尋回。

追蹤裝置往往令人關注私隱問題，陳雙幸強調，有關技術通過獨立「私穩影響評估」，裝置在照顧者主動「報失」前並不會啟動，即使要上傳定位位置到手機app，過程中亦不會顯示患者、照顧者和熱心人士的任何資訊。

為令「守護縱」更便利尋人，耆智園最近與九巴合作，在沙田市中心、屯門市中心、尖沙咀碼頭巴士總站、屯門公路轉車站（往屯門及九龍方向）裝置「天使盒子」，接收「守護縱」的報失訊號。九巴助理總監（傳訊）林子豪指，現時巴士車廂受條例所限，未能加設天使盒子，但未來會在更多巴士站增設。

賽馬會耆智園總監郭志銳表示，「守護縱」不設公開售賣，需經申請和審批，才可申請免費領取，名額4,000個，現時已派發2,500個。

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記者：陳梓蔚