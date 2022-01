【全民造星IV】鍾卓穎承認與丈夫離婚　Ash前夫發文表不捨：會重新追求你

▲ 鍾卓穎承認與台灣老公離婚,Ash前夫發文表不捨:「會重新追求你。」

《全民造星IV》的23歲參賽者Ash(鍾卓穎)於今天(1月3日)清晨時份在個人IG限時動態發文,承認與結婚1年的台灣丈夫達成共識分開。

Ash在參賽《全民造星IV》期間爆出已婚,並表示得到丈夫的全力支持,豈料月內便傳出離婚消息,男方在其IG發文大表不捨,更揚言:「當我成為更好的人,我一定會重新追求你。」

突然宣布離婚

現年23歲的Ash在參加《全民造星IV》比賽期間,被爆出已經結婚1年,Ash隨即在社交網站承認已婚,並感謝丈夫阿龍一直以來對她無條件的支持。

丈夫阿龍於4日前在他的社交網站突然貼出多張與Ash的合照,本以為他在年底回憶與太太的美好光陰,怎料在文間爆出二人的離婚消息:

我感到人生從來沒有過的幸福,我的心裡只有一個念頭,我要給這個女孩幸福。我們一起去了泰國遇見了泰國成龍,一起在大阪過了個完美的萬聖節,一起在台灣吃了好多美食,一起在香港結婚生活,最後,一起在香港簽字離婚。

接著他再寫道:

我會記得你帶給我的一切美好,當我成為更好的人,我一定會重新追求你,我到現在的想法還是沒有變過,我只想給這個女孩幸福。現在的我做不到,未來的我肯定可以,我會不斷精進,成長成可以照顧你保護你的男人,不管要花多少時間,我都會一直不斷進步,你的好你的真就是值得我這麼做。未來我有任何的成就,都要謝謝你,讓我認知到自己的不足,我愛你,始終如一。

Ash回應離婚事件

昨日,開始阿龍的帖文被網民翻出引起熱烈討論,Ash在今早清晨終於就離婚一事作出回應,她在限時動態發文:

感情係兩個人之間嘅事情,我地由朋友關係認識到今日,而無可奈何地,要結束呢段關係,過程有開心有眼淚、付出同回憶。我地和平達成共識,分開係由衷地想對方往後成為更好的人,亦祝福對方可以過得順心順利。由於呢個決定係不久之前作出,一直有家人同摯友陪伴都想低調處理,因為彼此不多不少,都承受左一定心理壓力,希望大家比啲空間我地,去消化、處理。

Ash的發文伴隨著在2021年12月28號的照片,當中寫著:「好多事都可以發生保好隨意、好突然,Let the heart wants what it wants」,估計Ash於當日下了分開這個決定。

《全民造星IV》意外出局

本來任職嬰兒深切治療部護士的Ash月前參加ViuTV舉辦的《全民造星IV》,外貌甜美被指似Angelababy的她在第二回合比賽被淘汰,導師梁祖堯、經理人花姐(黃慧君)、阿Wing(戴穎)、隊友及大批網民感到不可置信。

其人氣未有隨著淘汰而下滑,反而深受廣告商愛戴,成為《造星IV》冠軍Marf(邱彥筒)之後工作量最多的一位參賽者。有網民猜測Ash為了無後顧之憂地在娛樂圈發展,以及為了進入女團作準備,而選擇放棄感情。

因音樂結緣

Ash早前接受TOPick訪問,透露丈夫比她年長5歲,二人拍拖三年後於2020年結婚。

她透露與丈夫因唱歌而結緣:「為何我當初會嫁給他?如果談到愛,他就是到了死那刻都會是全世界最愛我的那位男人。無論遇到任何艱難的階段,他沒有怨過一聲,且不會覺得我的煩惱是小事,一定會在我身旁。若然我做錯了甚麼事,當全世界都在罵我,但我調轉頭時,他都一定會在。」