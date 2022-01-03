【強制檢測】再增19個處所納強檢　包括港大教室及美麗華廣場【附名單】

▲ 再增19處納強檢名單涉Omicron病人到訪。（資料圖片）

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應2宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步陽性檢測輸入個案、1宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，以及1宗曾於香港逗留的外地陽性檢測個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告。

【指明地點時間及時段】

荃灣德士古道178-182號山德士中心15樓太亞（香港）有限公司

指明期間及時段：2021年12月11日至12月30日（曾身處指明場所超過一小時）

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1 月11日、2022年1月18日

荃灣青山公路灣段210號富華中心2樓A鋪滙豐銀行荃灣卓越理財中心

指明期間及時段：2021年12月29日上午11時至中午12時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月5日、2022年1 月10日、2022年1月17日

旺角砵蘭街368-370A號耀中大廈

指明期間及時段：2021年12月9日至2022年1月2 日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1月13日

紅磡黃埔花園錦桃苑第14座地下紅磡灣郵政局

指明期間及時段：2021年12月24日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月5日、2022年1月12日

紅磡民泰街27號地下A1號鋪稻庭養助

指明期間及時段：2021年12月24日下午1時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月5日、2022年1月12日

沙田新城市廣場3期2樓A222號鋪橡子共和國

指明期間及時段：2021年12月9日至12月22日（曾 身處指明場所超過1小時）

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月10日

尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場1期1樓113B鋪Turning Point By Coffee ART

指明期間及時段：2021年12月20日下午1時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月8日

長沙灣青山道682號潮流工貿中心30樓3003室

指明期間及時段：2021年12月16日上午10時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月4日

中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店

指明期間及時段：2021年12月19日上午10時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月7日

旺角砵蘭街372號儷凱酒店

指明期間及時段：2021年12月15日下午4時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3日

大嶼山東涌迎康街6號東環6B座

指明期間及時段：2021年12月11日至2022年1月2日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3日、2022年1月8日、2022年1月15日

大嶼山東涌東涌海濱路8號海堤灣畔地下G號鋪Ouzo Bar & Restaurant

指明期間及時段：2021年12月16日下午5時至下午7時、2021年12月17日下午5時至下午8時、2021年12月23日下午5時30分至下午7時30分

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月4日、2022年1月11日

大嶼山東涌迎康街6號東環地下G07-09號鋪Fusion

指明期間及時段：2021年12月21日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月9日

西營盤第三街208號毓明閣1座

指明期間及時段：2021年12月11日至2022年1月2日（曾身處指明場所超過2小時）

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月4日、2022年1月11日

中環德輔道中55號協成行中心5樓繆思

指明期間及時段：2021年12月22日下午4時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月10日

薄扶林香港大學百周年校園賽馬會教學樓3樓3.36室Active

指明期間及時段：2021年12月20日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月8日

【指明用交通工具】

由天逸開出往友愛路線號碼751的輕便鐵路

指明期間及時段：2021年12月30日下午5時至下午6時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

由屯門碼頭開出往元朗路線號碼610的輕便鐵路

指明期間及時段：2021年12月30日下午5時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月6日、2022年1月11日、2022年1月18日

由青衣站開出往朗屏邨路線號碼68A的九巴

指明期間及時段：2021年12月29日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月2日或2022年1月3 日、2022年1月5日、2022年1月10日、2022年1月17日

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政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

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記者：黃穎津