【正能量】東華三院黃鳳翎中學老師成立長跑小組　曾留級學生跑步中尋獲自信

▲ 3位老師及社工率領21名「長跑小組」成員，在聖誕假期舉辦「45周年校慶環島Staycation Run」。（梁偉榮攝）

港人熱愛跑步，有學校老師帶領學生「練跑」，認為「跑步可改變人生」。東華三院黃鳳翎中學3位熱愛跑步的訓導、輔導主任和社工於校內創辦長跑小組，以培養學生堅毅不屈的精神。有應屆文憑試考生在中二時曾留級，偶然下加入長跑小組，在長跑的磨礪之下尋獲自信。

就讀中六的梁俊熹是應屆文憑試考生，同時亦是長跑小組師弟妹背後可靠的隊長。但4年前要重讀中二的梁俊熹加入長跑小組，其實只是不想放學後立即回家。他笑稱：「當時想試試參加課外活動，看自己是否能投入校園生活。」在長跑小組集訓、外出活動期間，梁俊熹與師長的相處時間增加，常因違規被訓斥的他，才發現老師們似乎並不如想像中不苟言笑，亦更願意向他們請教功課及訴說心事：「原來訓導主任都有不太拘謹的一面。」

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從新手成長為獨當一面的長跑好手，梁俊熹一直熱愛這項運動，他形容：「這是一項簡單的運動，只要有一雙鞋就可以跑。跑多遠，無需與他人交代。」甚至備戰文憑試時，他亦以此鼓勵自己：「跑步辛苦我都能堅持，溫習我亦一定可以」。長跑需要堅持，但梁俊熹卻從未有一刻想過放棄，更立志要在23歲前挑戰全馬：「在這項運動中，我找到自己的信心。」

輔導主任陳健偉解釋，跑步門檻低且見效快，學生一般在第三次集訓時，成績就會明顯進步，更容易獲得成功感。他憶及一名曾被舊校學生欺凌的插班生，指該名女生剛轉入學校時較為膽小，亦害怕與同學溝通。在加入長跑小組2至3年後，陳健偉發現她愈加有自信，「由一個悲情、不開心的表情，變得笑面迎人」，而在2019青協背包跑中，她更奪得該年齡層的女子組季軍。陳健偉形容，她上台領獎時淚流滿面，又感嘆：「獎牌告訴她，過去已然過去，而跑步是改變了她的生命。」

駐校社工壽振飛指，或許社會上有不少人標籤當代年輕人「懶、不上進」，但當他真正與同學們相處後，卻發現他們欠缺的，不過是一個肯定自己的機會。他解釋：「當他們在學業以外找到滿足感，便願意將這一份辛苦的經驗，放在人生其他階段，畢業後亦能懷着希望進入社會。」目睹學生的轉變，亦令壽振飛大受觸動，形容學生是他的「榜樣」。

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記者：黃穎津