【劍擊搖籃】老師墊支劍擊精英參加國際比賽 圓玄一中將劍擊運動納入體育課程

▲ 園玄一中被稱為「隱世劍擊搖籃」。

香港貧富懸殊是世界名列前茅，但可喜的是與各國比較，香港的學校與學校之間，在教師數目和教學資源差異等方面都比較小，來自低收入家庭的學生與其他學生都能在學校得到相同質素的教學，至少在學校裏，學生的家庭收入和社經地位並不會對老師的教學構成影響，可惜學校仍有一些明顯貧富的象徵，例如某啲「貴族運動」，如劍擊、哥爾夫球。而我就認識這間平民學校開創「貴族運動」普及，學校並非位於豪宅區，但也一樣有全港最符合國際比賽標準的場地，而且多年來世代相傳培育劍擊選手，被稱為「隱世劍擊搖籃」。

自從去年港隊代表在東京奧運屢創佳績，掀起本港學劍擊的熱潮，幾乎所有劍擊會都收生爆滿，家長為求子女學劍都不計成本，買裝備及學費，動輒都幾千，甚至近萬元，對於不少家長都是沉重負擔。這間位於葵涌的中學，多年來發掘、培育，甚至資助不少劍擊精英，進軍港隊代表。學校有經濟困難的劍擊精英學生，老師不惜私下墊支，支持學生赴外地參加國際比賽，學校上下都基於不想有學生因為金錢而放棄自己的潛質，甚至夢想。

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校內劍擊隊多年來培育了「代代緊接」的劍擊精英，最近八年來，幾乎每年都培育出劍擊精英，獲邀加入香港體育學院接受額外的劍擊培訓，繼而進軍港隊成為港隊代表，這種難能可貴的成功經驗，能夠成為學生的學習楷模，產生正面的鼓舞作用。

這間就是香港道教聯合會圓玄學院第一中學，校長簡偉鴻推動劍擊普及，除了耗資約80萬元，新建一間面積約1856平方呎的「體適能訓練中心」，當中包括符合國際標準的劍擊比賽及訓練中心，設有兩條標準劍擊賽道（鋁板）及即時計分裝置。

學校決定於本學年起，將劍擊運動單元納入校本體育科課程，在中一至中六不同年級增設劍擊體驗課程，中一、中二及中四每個學年分別設四堂，每堂為45分鐘，而中三、中五及中六則分別設兩堂。

校方還特意聘請了校友兼劍擊港隊退役代表黃俊聲擔任導師，希望讓校內各級學生，都能參與劍擊運動，盡展潛能。簡校長說：「於劍擊學生身上，看到積極向上，永不言敗的追夢精神，希望全校所有人都共同維護圓玄一中這難能可貴的核心價值。」

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