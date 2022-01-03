【望月樓群組】許樹昌指望月樓食客未完成檢測　未能重組傳播方式

▲ 政府專家顧問許樹昌。（資料圖片）

本港出現Omicron社區傳播，又一城望月樓群組至今累計至少5人染疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時出現的個案均與望月樓相關，暫未有跡象顯示病毒已擴散至社區，惟因食客未完成檢測，故未能重組傳播方式。

許樹昌今早（3日）接受電台訪問時指，現時出現的個案均與望月樓相關，暫未有跡象顯示病毒已擴散至社區，認為如有不同爆發點或源頭不明個案，才算有第五波爆發，屆時就應要收緊措施，相反如當局太早收緊措施，或會令很多行業難以運作。他又說，本港以往經歷過四波疫情，當局都有措施配合，如發生第五波疫情，相信政府會適時公布。

他又指出，望月樓群組的傳播發生在上月27日，起碼要計算14天潛伏期，涉及200名食客，已找到約170人，剩餘約30人，如他們無病徵但帶有病毒在社區游走，會存在爆發第五波的風險。不過，他說，現時全部涉及的食客未完成檢測，故未能重組如何傳播，而首名確診機組人員當日坐近餐廳門口位置，而其後相繼染疫的地盤工及家庭主婦均坐在較遠的位置，有可能是餐廳門口位置的空氣不流通，或曾經有咳嗽，可能有短程空氣傳播，經過的人士即使有戴口罩也會被污染。

他表示，現時要求食肆的換氣量達至每小時換氣6次，部分餐廳如未能做到，也會安裝空氣清新機，但他強調要放在適當的位置，相信要由工程專家提供意見；而食客每次用手除下口罩時也應清潔雙手，否則當口罩沾上病毒後，手部再接觸到口鼻都有機會傳播。

他再重申，現有證據顯示，已打兩針疫苗的抗體水平已不足以對付Omicron變種病毒，呼籲已打兩針的人士在盡快接種第三針，以增加中和抗體對付Omicron。

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記者：郭詩詩