【新冠肺炎】望月樓群組累計5人染疫　網絡瘋傳晚上6點後不能堂食

▲ 網絡瘋傳晚上6點後不能堂食。

本港出現Omicron社區傳播，又一城望月樓群組至今累計至少5人染疫。衞生署衞生防護中心公布，1月2日約30宗初步確診個案。中心至今已安排100名相關食客檢疫，當中有否初步確診個案仍調查中。近日網絡及WhatsApp瘋傳訊息，指政府為防止Omicron變種病毒在社區擴散，將「午夜起全面封關所有人不得進出香港」。據了解，政府未有相關計劃。

根據該訊息表示，行政長官將於今日聯同食物及衛生局召開記者會，公布「全面封關」，所有人不得進出香港，而食肆亦受限制，晚上6時後只可以外賣不能堂食，娛樂處外及體育處外停業14日等等。

據了解，政府沒有此計畫。

以下為訊息全文：

行政長官聯同 #食物及衛生局 將於1月3日下午3:30聯合召開記者會，採取嚴厲措施防止Omicron #變種病毒 在社區擴散，午夜起全面 #封關 所有人不得進出 #香港 ，所有食肆晚上6:00後只可以外賣不能堂食，並全面增設 #執枱專員 ，所有體育處所、游泳池、遊戲機中心、浴室、酒吧、卡拉OK、麻將天九耍樂處所、派對房間、夜店及夜總會等處所停業14日，而食肆、商場、超級市場、街市及商舖每日只可營業至晚上9:30，所有公共交通機構包括巴士及港鐵等只能服務至晚上11:00，所有通宵交通工具暫停服務。而所有未有接種新冠疫苗的人士，均不准進入學校、院舍、地盤、圖書館、博物館、戲院及表演場所等高風險處所。

任何人違反各防疫措施，最高罰款港幣五萬元及監禁六個月。

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責任編輯：林卓昕