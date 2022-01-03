【鐵拳英雄】唐詩詠首做打女靠自我催眠提升技能　姚子羚王君馨造型曝光

▲ 《鐵拳英雄》唐詩詠首做打女靠自我催眠提升技能，姚子羚、王君馨造型曝光。

《城寨英雄》台前幕後班底、由文偉鴻監製的TVB新劇《鐵拳英雄》，將接棒《愛上我的衰神》於1月10日（星期一）首播，成為大台在2022年首部播出的劇集。

《鐵拳英雄》主要演員包括視帝陳展鵬、視后唐詩詠、陳山聰、姚子羚、伍允龍、元秋、王君馨、劉穎鏇、歐瑞偉及張國強等。以60、70年代的曼谷唐仁街為背景的《鐵拳英雄》，透過一眾主角如何在逆境中自強及尋求正義的故事，帶出中國功夫的哲學智慧。

▲ （劇照）

繼之前宣傳稿提及的三大男主角陳展鵬、陳山聰及伍允龍後，今次宣傳重點則落在三位女主角唐詩詠、姚子羚及王君馨身上，三人分別飾演擅長「八卦掌」的錢芊芊、擅長「峨嵋刺」的金福妹，以及擅長「十二路潭腿」的程安娜。

本身是孤兒的芊芊，憑藉一己之力在泰國打滾成長，天性善良的她為了謀生，變成精通各種千術及詭計的騙子，但原則是從不幹壞事。

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除了腦力驚人，芊芊亦擅長八卦掌，談到首度試拍打戲，詩詠除了一再感謝監製文偉鴻給予機會，並笑指開拍前已幫自己做足心理輔導：「其實大家都唔知我演唔演到咁硬朗嘅女仔，連我自己都好擔心。我開拍之前有同自己講一定會受傷，因為拍打戲冇得避，就算度好晒點拍，拍嗰時只要企錯少少位就會受傷。同埋我每日都同自己講今日要做得好過尋日！」

而姚子羚飾演的金福妹，是既有勇又有謀的果斷女強人，觀乎劇組發布的最新宣傳照，子羚舉手投足均氣勢十足，眼神更相當銳利！

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金福妹另一特點，是服裝造型相對「清爽」，對此子羚笑言又愛又恨：「啱啱開始拍嗰時好凍，之後天氣轉熱就好啲，但因為件衫成日要露腰，絕對唔可以食肥，有時仲要縮肚！」雖然已非首次拍打戲，但子羚指今次比之前花了更多心機及時間：「今次係打功夫，形式上好唔同，仲要學耍峨嵋刺。今次有八成係打戲，每日邊打邊學新嘢。」

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向來予人感覺睇得又打得的王君馨，這次飾演的程安娜身手相當了得，更是重情重義、為了愛情可不惜一切的女子。

被認定「武功」與「舞功」同樣強勁的君馨，直指是次打戲最大難度在於穿高踭鞋上陣：「最驚係刮到女仔塊面，所以要用多啲精神。」她又開口感激陳展鵬在拍劇期間幫了她很多，更謂二人今次合作比在《城寨英雄》擦出更多火花，值得期待。

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