【校長專欄】在幼稚園實施《守護兒童政策》 幼教會長：給予每位兒童享有受保護

▲ 周慧珍積極推廣《守護兒童政策》。

相信不論你是否家長，有否照顧小朋友的經驗，對於虐待兒童的新聞，正常都會憤怒得咬牙切齒，而且都會有一個問題就是「怎麼下得了手，對住幾歲的小朋友。」作為家長於憤怒之餘，就更多一份擔心，自己的小朋友在學校，或沒有父母看管下，會否也會受到虐待而家長不知，對於對小朋友施虐的人就更是恨之入骨。有位退休校長朋友就積極推廣，幼稚園一同遵守《守護兒童政策》，確保兒童備受保護。

這位退休校長介紹說，為加強保障兒童安全及身心健康成長，她所屬的團體透過國際培幼會之協助下制定了《守護兒童政策》，也是全港首間支持確立《守護兒童政策》之辦學團體，希望可做帶頭作用，推廣保護兒童訊息，讓兒童照顧者參照相關程序及指引，給予每位兒童均享有受保護之權利，免除各種形式的虐待、傷害及剝削。

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在幼稚園實施《守護兒童政策》，看似理所當然，但現實上推行也不是容易，首先是幼稚園有何政策保障兒童，簡單如校長、老師及前線員工，怎樣可互相監察，而又不影響互信關係，又或者怎樣定義虐待，體罰當然十分明顯，但精神虐待，如：暫時不准小朋友上某一課，又算不算虐待，實施政策也並不容易。

這校長說：「不過即使再艱難，於保護小朋友的前題下，也必須要推行，而且應該愈快、愈多學校及早推行。」這位就是香港幼兒教育人員協會會長周慧珍。

而全港最早兩間推行《守護兒童政策》的幼稚園，就是香港五邑工商總會屬下張祝珊幼兒園幼稚園及五邑工商總會幼兒園幼稚園，希望以「兒童為本」及「尊重兒童」為原則，致力關顧兒童的全面成長發展，著重關懷兒童的福祉。

新一年剛展開，過去2021年實在太多令人傷痛的虐兒新聞，希望新一年學校、家長一同合作，令香港「零虐兒」，小朋友都可快樂成長，當一代又一代快樂兒童成長，香港一定會更和諧、更美好。

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