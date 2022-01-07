【若善健談】蜘蛛俠若觥籌交錯

『能力越大，責任越大！』幾乎成為蜘蛛俠系列電影中最著名的一句台詞。他在偶然的情況下得到特殊能力，還未適應及駕馭，便連番闖禍下導致叔父在意外中不幸中槍身亡，難免留下遺憾及自責，以及不可磨滅的陰影。他是貧困的超級英雄，儆惡懲奸，沒有豪宅或名車，喜歡的女生卻愛上自己的朋友，生活總感覺唏噓及矛盾，如果蜘蛛俠是現實生活中的人物，他的經歷將不知不覺令他患上創傷後遺症或焦慮症。



繁忙的都市生活，不同的工作節奏及職責衍生了不同層次的壓力，現實中往往是『責任越大，壓力越大！』抗壓的情緒處理不當，會產生不同的負面影響，最終，必定影響健康。有時候，準備喜慶節日或沉醉於歡樂的氣氛裡，也不一定可以減壓或帶來喜悅，總有些人出現特別擔憂或者顧慮，這可能與自己對節慶的期望有關，包括恐怕安排及節慶氣氛的感覺不符合自己的期待，每天總感覺時間未能好好運用，虛度光陰，或是剛分手，看著別人成雙成對，出現不想特別慶祝的情緒也可以理解。根據不同的調查，其實大多數人在節日期間都表現出快樂、滿足的情緒，但這些情緒在亢奮持續數天之後，會感覺到出現不同程度的疲勞、壓力、煩躁及悲傷等狀況，其實出現這種感覺是很自然的，也無須太過擔心，在一年的結束，我們往往檢視自己走過的路，感覺到它與實踐總出現落差，過去的承諾及願望均未能兌現，加上節慶喚起各種未能解決的困擾，財務、健康目標，或者人際感情關係等。在這種時候，特別能感覺到那些已經失去的東西，我們的情緒將不由自主地放大，這種症狀可能是患上『節日症候群』，至於解決方法，留待未來數篇由專家解答。



借用蜘蛛俠一個場景對話作總結，小朋友驚嘆蜘蛛俠矯捷的身手並問: 「你是如何做到的？」蜘蛛俠回覆說: 「多運動、多休息! 還有多吃青菜！」 小朋友再說: 「我媽也這麼說！我以前都不信! 」健康其實可以很簡單，簡單便是福。



祝各位新年快樂！

秋葵

（內容由暉致全力支持）