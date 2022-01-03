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【功課惡夢】K3親子功課摺40隻紙鶴　港媽崩潰：難為了媽媽

親子 16:22 2022/01/03

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一名港媽分享K3親子功課，指學校要求小朋友與家長摺40隻紙鶴。

親子功課令不少家長頭痛，一名港媽昨日在Facebook個人網誌及討論區「親子王國」中發文，指近日與K3兒子一起做聖誕節親子功課，需要摺40隻紙鶴及用石仔、木條等材料製作魚缸，令她感到崩潰，表示「難為了媽媽」。

港媽在文中分享K3兒子的聖誕節親子功課，其中一份名為「美麗的魚缸」的勞作作品，需用老師給予的物料，包括石仔、木條、小貝殼、紙條、畫框及萬能膠水等，製作魚缸。從港媽上載的相片可見，她用心地將石仔及紙條黏好，又塗上漸變藍色作為背景。另一份功課則要求家長及小朋友摺40隻紙鶴，令港媽感到崩潰：

真係一個K3小朋友做嗎？難為了媽媽……

媽媽狂摺紙鶴。（來源：野獸媽媽Facebook）

最新影片：

難為了媽媽

她認為「親子」功課主要是家長負責，「小朋友只可以做啲簡單嘢，一陣佢整到一屋都係顏料同膠水，有排執有排抺，搵自己笨！」，又認為學校出通告寫明是親子功課，「即係明知小朋友做唔到叫家長出手」。

帖文引來家長回應，有家長分享類似經歷，「交畀佢其實用嚟放門口曬命，每個節日都要交，無節日嗰段時間說交環保勞作，真係難為家長」、「最憎啲所謂親子功課，真係搵着啲家長嚟搞！」、「明知小朋友整唔到，整份一人一花、燈籠製作，仲有中國戲曲藝術，咪又係得我整」。

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內容獲Facebook專頁「野獸媽媽」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳

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