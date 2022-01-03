【升中派位】自行分配學位今接受申請　皇仁交表人流少家長形容希望大 

▲ 傳統名校皇仁書院今早只有零星家長等候交表。（陳國峰攝）

中一自行分配學位階段今日（3日）開始接受申請，傳統名校皇仁書院今早只有零星家長等候交表，有家長認為移民潮令競爭減少，形容今年「希望好大」；不過有家長認為，優秀的學校仍然多人選擇，相信不少家長選擇郵寄交表，選校仍然有競爭。

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鄧太按學校老師推薦 ，為兒子報讀皇仁書院，另亦準備報讀兩所直資學校，她說欣賞皇仁校風，認為移民潮下入讀機會或增加，「好多人都會咁樣講（移民潮令競爭減少），今年希望好大，身邊嘅人都講話可以進取。」

她說不希望給予兒子太大壓力，沒有特別與他操練，只有出席學校升中面試班。對於近年的高中課程改革、加強國家安全教育，鄧太稱沒有特別留意學校新增的課程內容，會順勢而行，又認為香港很好，不考慮送他到國外讀書。

家長游太有信心兒子能入讀，她認為兒子成績不俗，加上移民潮下入學機會可能增加，因此選擇報讀皇仁。惟她坦言會考慮退休後移民，但想與仔仔一起成長，暫不考慮近年送他到外國讀書。

家長文小姐認為皇仁的校譽好，因覺得競爭激烈，自己亦十分緊張，因此一早來交表。對於今早親身到校交表人數疏落，文小姐認為其他家長可能選擇郵寄申請表，又認為即使有移民潮，仍然有競爭，「我仔仔係某間小學讀第一，但都有好多小朋友都係考第一，所有家長都想比小朋友最好嘅。」她稱對兒子有信心，指他一直努力，校內成績亦名列前茅。

升中自行分配學位階段已經展開，家長可不受地區限制為子女報讀兩所心儀中學，1月17日截止交表申請，其後學校有機會安排於面試，3月31日會公布自行分配學位正取學生名單。

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記者：黃悅晴