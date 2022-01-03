【新冠肺炎】陳肇始指政府正全力管控社區傳播　會監察疫情發展調整社交距離措施

▲ 食衞局局長陳肇始。（資料圖片）

本港出現Omicron社區傳播，望月樓群組至今有5人染疫。食物及衞生局局長陳肇始表示，社區主要是在又一城望月樓出現傳播，政府正全力管控，強調當局監察疫情發展，評估風險調整社交距離措施。

陳肇始今早（3日）接受電台訪問時指，現時社區主要是在又一城望月樓出現傳播，政府過去數天正全力管控，包括封區及強制檢測公告，希望可以堵截傳播鏈，強調已找回大部分食客。當局已安排共約340名密切接觸者及其家居接觸者，以及確診個案同一時間用膳的食客到檢疫中心檢疫；另已就患者曾到的地點發出強制檢測公告，過去數天有約4至5萬人接受檢測，本港每日有30至40個恆常的檢測中心及流動採樣站運作，她昨日也曾到場視察，認為整體情況暢順。

她稱，港府在過去數天其進行9次封區檢測，約有4800人已檢測，檢測結果均呈陰性，強調當局監察疫情發展，評估風險調整社交距離措施，她提到自己昨日到疫苗接種中心視察，昨日首劑接種有逾7500針，創一個月新高，而第三針的接種劑量更逾1萬，認為市民的回應是積極及正面。

她又說，「疫苗氣泡」在農曆新年前擴大至所有食肆和其他表列處所，政府會研究逐步擴大「疫苗氣泡」適用範圍，惟強調並非只要求有關人士只打一針，全因想盡快推出有關措施，當局會適時作調整，又不排除再打針才可以上班或上學：

不是要求只是一針，不過因為要務實，一方面想盡快推出疫苗氣泡逐步擴大，如現階段推出時已要求大家打齊三針，未打針的人在農曆新年前都不可能會打齊兩針或三針，現在初期會是一針，但適時會再作調整。

至於望月樓的傳播方式，她引述專家估計是出現短程的空氣傳播，呼籲市民在食肆內，如非進食期間應戴上口罩，而拍照時除下口罩也會帶有風險。另外，當局早前已立法要求食肆在換氣量上達到適當要求，強調會再與專家小組檢視要求。

最新影片：【湊得輕鬆啲】曾歷讀書壓力大每次考試嘔吐 梁麗翹拒做虎媽實踐蒙特梭利教女

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩