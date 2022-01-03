【新春2022】葵興商場打造台灣美食市集　人氣「小勞撫」首度來港必成打卡熱點【內附地址】

▲ life@KCC打造出以小勞撫為主題的7大打卡位。(圖片由商埸提供)

農曆年將至，由1月8日至2月20日期間，葵興life@KCC跟台灣插畫家SECOND的最萌老虎插畫角色「小勞撫」合作，打造台灣美食市集和7大打卡位，讓大家來一場偽遊台灣輕旅行。在指定星期五至日更會舉行「台灣新春新集」及「文青新春市集」，帶來台灣直送的美食、伴手禮及本地文創精品等。

橙黑虎紋造型的小勞撫鮮艷搶眼，非常配合農曆新年喜慶吉祥的氣氛。小勞撫還特地結合本地潮語，打造多個萌爆打卡位，包括「小勞撫求包養」常滿冰箱、「知我咩料啦」健身站、「我宅我驕傲」新春麻將等。同場還有以平溪放天燈活動為靈感的3D天燈拍照區，可見璀璨的天燈徐徐升向星空，讓大家祈求虎年事事順利，出入平安。

另外，在頂層的空中花園Green@KCC，小勞撫大開台灣小食派對，帶來多款來自家鄉的經典美食：地瓜丸、大腸包小腸、滷肉飯、臭豆腐。置於場內正中央的3米高巨型珍珠奶茶最矚目，大家可以走入珍珠奶茶之中，和小勞撫一同拍下最萌的歡樂照片。

新春市集將自1月14日起一連五星期，逢星期五至日將舉辦，首兩星期是台灣主場，帶來台灣百年餅店「陳允宝泉」的「天下第一酥」鳳梨酥、太陽餅、豬肉乾、芒果乾等。「棗道甜」則以天然原味的招牌椰棗核挑仁和椰棗夏威夷豆為主打。而台灣手工啤酒「Open Wine開瓶吧！」帶來特色24節氣啤酒系列。

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接下來的三個星期五、六及日，則由香港本地手作品牌接棒，帶來加入潮語元素的布藝手作潮物。

買過手信後，想再為這場偽台灣小旅行增添更多風味？商場設有兩大台灣風味工作坊，介紹台灣咖啡及教授手沖技巧、製作小手作。顧客於指定推廣期内即日消費滿指定金額即可免費參與。

life@KCC x 小勞撫 Chill有「梗」新春裝置

日期：1月8日至2月20日

時間：10:00-22:00

life@KCC x 小勞撫 Chill有「梗」新春市集

台灣市集日期︰1月14-16日及21-23日

*陳允宝泉將於14-23日每日營業

本地市集：1月28-30日、2月4-6日及11-13日時間︰12:00-19:00

地址︰Life@KCC 3/F及天台花園Green@KCC（葵涌葵昌路72至76號）

記者︰劉妙賢