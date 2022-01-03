  • 20°C
香港時間 : 2022103日 (週一) 12:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】葵興商場打造台灣美食市集　人氣「小勞撫」首度來港必成打卡熱點【內附地址】

休閒消費 12:11 2022/01/03

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

life@KCC打造出以小勞撫為主題的7大打卡位。(圖片由商埸提供)

農曆年將至，由1月8日至2月20日期間，葵興life@KCC跟台灣插畫家SECOND的最萌老虎插畫角色「小勞撫」合作，打造台灣美食市集和7大打卡位，讓大家來一場偽遊台灣輕旅行。在指定星期五至日更會舉行「台灣新春新集」及「文青新春市集」，帶來台灣直送的美食、伴手禮及本地文創精品等。

橙黑虎紋造型的小勞撫鮮艷搶眼，非常配合農曆新年喜慶吉祥的氣氛。小勞撫還特地結合本地潮語，打造多個萌爆打卡位，包括「小勞撫求包養」常滿冰箱、「知我咩料啦」健身站、「我宅我驕傲」新春麻將等。同場還有以平溪放天燈活動為靈感的3D天燈拍照區，可見璀璨的天燈徐徐升向星空，讓大家祈求虎年事事順利，出入平安。

另外，在頂層的空中花園Green@KCC，小勞撫大開台灣小食派對，帶來多款來自家鄉的經典美食：地瓜丸、大腸包小腸、滷肉飯、臭豆腐。置於場內正中央的3米高巨型珍珠奶茶最矚目，大家可以走入珍珠奶茶之中，和小勞撫一同拍下最萌的歡樂照片。

新春市集將自1月14日起一連五星期，逢星期五至日將舉辦，首兩星期是台灣主場，帶來台灣百年餅店「陳允宝泉」的「天下第一酥」鳳梨酥、太陽餅、豬肉乾、芒果乾等。「棗道甜」則以天然原味的招牌椰棗核挑仁和椰棗夏威夷豆為主打。而台灣手工啤酒「Open Wine開瓶吧！」帶來特色24節氣啤酒系列。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

接下來的三個星期五、六及日，則由香港本地手作品牌接棒，帶來加入潮語元素的布藝手作潮物。

買過手信後，想再為這場偽台灣小旅行增添更多風味？商場設有兩大台灣風味工作坊，介紹台灣咖啡及教授手沖技巧、製作小手作。顧客於指定推廣期内即日消費滿指定金額即可免費參與。

life@KCC x 小勞撫　Chill有「梗」新春裝置

日期：1月8日至2月20日

時間：10:00-22:00

life@KCC x 小勞撫　Chill有「梗」新春市集

台灣市集日期︰1月14-16日及21-23日

*陳允宝泉將於14-23日每日營業

本地市集：1月28-30日、2月4-6日及11-13日時間︰12:00-19:00

地址︰Life@KCC 3/F及天台花園Green@KCC（葵涌葵昌路72至76號）

記者︰劉妙賢

相關文章

【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
12:02 2021/12/29
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
【新春2022】尖沙咀馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點　預購享早鳥優惠$168
12:45 2021/12/31
【新春2022】尖沙咀馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點　預購享早鳥優惠$168
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
13:50 2021/12/31
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞

你可能感興趣

【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
12:02 2021/12/29
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
【新春2022】尖沙咀馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點　預購享早鳥優惠$168
12:45 2021/12/31
【新春2022】尖沙咀馬哥孛羅酒店經典招牌賀年糕點　預購享早鳥優惠$168
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
13:50 2021/12/31
【新春2022】港鐵商場虎年連年賞活動　消費最高回贈$500+享8倍MTR分獎賞
美食 市集 商場 葵涌 農曆新年 工作坊 美食市集

最高瀏覽

【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
14:13 2022/01/01
【受騙疑雲】迪士尼年票取消免費泊車變$220　金卡苦主︰離晒大譜迫人升白金
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
09:28 2022/01/01
【強制檢測】再增21處列入強檢名單涉Omicron病人到訪　包括銅鑼灣崇光及TimesSquare豐澤【附名單】
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘
17:45 2021/12/30
【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘