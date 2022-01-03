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【勾結外國勢力】李宇軒涉串謀勾結外國勢力案　押後5月初再提訊

社會 11:37 2022/01/03

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李宇軒涉串謀勾結外國勢力案，押後5月初再提訊。（經濟日報資料圖片）

律師男助理涉與12港人案被告之一李宇軒涉串謀游說外國制裁中港，兩人早前承認勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，還押候訊。案件今（3日）於高等法院再訊時，控方指關聯案件將於2022年2月底進行交付審訊程序，故要求將兩人的判刑押後再訊獲批，押後至5月3日再提訊。

涉案兩名被告陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲）同被控違反《港區國安法》，兩人承認1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。控罪指兩人於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方今於庭上指出，關聯案件將於2月24日在西九龍裁判法院進行交付審訊程序，若屆時該案成功交付至高院審理，預計將於今年底開審。

法官則關注到本案兩名被告的判刑，陳一方表明希望待該關連案件審結才處理，而李則同意判刑不應無限期押後，但認為可待5月3日視乎情況處理。

法官最後將案件押後至5月3日再訊，但促控方屆時需知會關連案件的進度，以決定本案應再次押後或盡快處理。

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記者：楊詠渝

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