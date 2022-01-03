【萬千星輝頒獎禮】陳自瑤由青春少女到自信靚媽　Yoyo新目標：向最佳女主角進發

《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨晚（1月2日）於TVB電視城舉行，當中最佳女配角奬由陳自瑤（Yoyo）憑《寶寶大過天》奪得。

陳自瑤獲獎後接受TOPick訪問，坦言在台上致謝辭時十分緊張：「因為頒獎禮前多謝大家支持話我是女配大熱，所以事先也大約有諗定個稿，但到攞獎時好緊張，驚多謝漏了人，因此抑壓住情緒有好清晰的思路，去多謝每一位要多謝的人，所以竟然沒有喊。因為等了17年，不知道還有沒有機會（上台領獎），所以可以多謝的人，都盡量去多謝。」

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向視后之路進發

在2021年，陳自瑤在戲劇外，在綜藝也大豐收，於《好聲好戲》、《識貨》都獲得冠軍。現時40歲的她也稱：「去年，是特別有意義的一年，自己（年齡）又踏入一個字頭，是人生另一階段，上年又有好多機會，不論劇集還是綜藝，令我有好多不同的嘗試及學到好多嘢。」

對於未來目標，她十分坦白地說：「努力，向最佳女主角進發。」

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宅男女神拍廣告入行

其實在上年的《萬千星輝頒獎典禮2020》上，王浩信獲視帝後，在台上發表得獎感言向太太陳自瑤致謝時，Yoyo卻木無表情，此畫面即被瘋傳，當年典禮後，陳自瑤趕回家為女兒準備功課，並在網上寫道：「事業家庭兩兼顧，真的不容易」。

這位靚媽早在2000年當平面及電視廣告模特兒入行，其中她拍的CTI廣告最為經典。到2004正式當演員，她加入TVB演劇集《赤沙印記@四葉草.2》，憑青春可人的甜美樣子成當時的「宅男女神」。

在2008年，與比她年輕兩歲的王浩信合作《野蠻奶奶大戰戈師奶》而結緣，二人在2011年結婚，陳自瑤正式成為人妻，他們的女兒王靖喬（QQ）在翌年出生。

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戲劇綜藝表現皆出色

不過，她與王浩信婚姻在近年屢傳出現問題，夫婦二人不論在活動上或網上都幾乎沒公開互動。但在2021年底，王浩信在個人社交平台為主演新戲發文宣傳，Yoyo罕有在此帖文留言：「支持。」被視為夫婦二人關係破冰。

在事業上，隨年月流逝，陳自瑤由當年少年漸演較成熟的角色，當中亦有些較負面的角色。至2020年，她在劇集《那些我愛過的人》演錢莉媛一角大受好評，由昔日的小妹妹到獲觀眾認同的實力派。另外，於2021年，她在《好聲好戲》、《識貨》憑出色的表現令人眼前一亮。

同時，一向大方的她不時在個人社交平台及出席大型活動時派福利，盡展驕人身段，曲線玲瓏完全不似已是一孩之母。

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注重飲食健康

仍保持21吋fit爆纖腰的陳自瑤曾經講過「女人真係唔可以懶！」，平時除勤做運動keep fit外，她曾表示每天都會吃一碗飯，以保持力氣，但飲食以清淡為主，加上她一向不好零食、甜品和汽水等致肥食物，大大減少了糖份的吸收。

另外，她在個人Youtube Channel揭其凍齡秘方之一，她指平日較少飲凍飲外，並愛飲玫瑰石斛花茶、桑椹南棗茶、菊花杞子茶等具美顏、抗氧化養生茶。

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖