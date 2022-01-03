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【新春2022】東薈城名店倉新春聯乘白爛貓呈獻「闔虎統請」 6大萌味貓咪打卡位齊團拜

休閒消費 11:52 2022/01/03

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東薈城名店倉新春聯乘白爛貓呈獻「闔虎統請」裝置，充滿過節氣氛。

新年將近，各商場也忙於裝飾新年氣氛。東薈城名店倉為一眾貓迷打造超大型貓貓世界，並於1月15日至2月8日特意夥拍亞洲超人氣角色白爛貓，場內有6大打卡位，與群眾團拜。

白爛貓個性白爛浮誇，極度自戀又趣怪、貪吃又愛偷懶，是次特別以虎年新春吉祥造型登陸商場二樓中庭廣場團拜，打卡位包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《「竹」福滿滿》許願樹、《步步高陞》貓爬架、《年年有餘》魚罐頭及《黃金滿屋》貓砂盆，每個裝置均以貓咪的日常起居生活而設計，更鬼馬地放大數百倍，讓大家穿梭一個又一個繽紛又好玩的打卡位。

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粉絲們更可親臨新春期間限定店，挑選超過50款最新及熱賣白爛貓商品包括2022年月曆及立體賀年揮春。於場內消費滿指定金額更可換領東薈城名店倉x 白爛貓新春限定版超萌利是封套裝、潮人拜年必備的口罩套裝、虎紋手袋套裝及指定商戶現金券高達港幣 1,000元，齊齊歡度新春。

東薈城名店倉有春期間限定店，販賣各式虎年賀節手信。(相片來源︰東薈城名店倉)

東薈城名店倉推出潮人拜年必備的口罩套裝。(相片來源︰東薈城名店倉)

東薈城名店倉 白爛貓「闔虎統請」

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)       
日期：1月15日至2月8日       
時間：10am至10pm       

記者︰馮柏偉
 

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