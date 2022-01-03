【疫苗氣泡】飲食業憂擴大措施影響農曆年生意　料最少跌2至3成收入

▲ 擴大措施至飲食業憂影響農曆年生意，料最少跌2至3成收入。（資料圖片）

本港出現新冠變種病毒Omicron社區傳播，當局上周五（12月31日）宣布，在農曆新年前擴大疫苗氣泡，要求食肆及表列處所，包括娛樂場所、美容院、戲院、健身中心等，市民進入該些場所須接種最少一劑新冠疫苗，因年齡未符接種或持醫生證明者可獲豁免，詳情即看【下一頁】。

政府今日（3日）下午與業界商議擴大食肆疫苗氣泡事宜，稻苗飲食專業學會主席徐汶緯表示，業界憂慮農曆新年延續過往兩年未能營運的情況，擔心新要求減少食客進入食肆，他又指，疫情前食肆訂枱情況，農曆年前一個月已陸續開始，不過今年只有零星訂位，指市民正觀望疫情及法例動向而決定。

他預計，若農曆年前正式推行新要求，對飲食業的生意額影響大，最少下跌2至3成，因為團年飯、開年飯涉及家庭聚會，現時長者接種率低，若家中長者沒有接種疫苗而未能進入食肆，亦會影響其他家庭成員光顧餐廳的取態。

對於新措施實行時哪一類餐廳較受影響，徐汶緯認同不同餐種受影響的程度不同，粵菜中餐通常顧客同行者較多，當其中一人沒有打疫苗時，未能光顧該類餐廳時，或會選擇光顧西餐廳等其他餐種的餐廳。

他期望政府豁免食肆檢查針咭遺漏的責任，指食肆工作負擔已經很大，又認為食環署對食肆通風的要求清晰，相信望月樓換氣不足只是個別情況。

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責任編輯：陳麗娜