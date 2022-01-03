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【網媒停運】眾新聞明起停運　主筆楊健興哽咽：停運是無可奈何的選擇

社會 11:45 2022/01/03

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（眾新聞 facebook）

繼早前《立場新聞》有多名前任或現任高層被捕並停止運作後，另一網媒《眾新聞》亦宣布停運。成立5年的眾新聞在社交平台專頁指，本周二（4日）起停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。詳情即看：【下一頁

眾新聞高層今日就事件回應，指決定是在短期內作出，觸發點是立場新聞停運所帶來一系列問題。眾新聞主筆楊健興表示，自過去2年反修例開始，政治社會變化相當之大，分化嚴重，矛盾尖銳，而媒體亦被卷入政治巨浪，被視為整頓對象。

他提及，立場新聞涉「串謀發布煽動刊物」，其報道及文章被視為煽動刊物。基於有實在的個案，以及在過去數日，與同事深入冷靜分析情況及信息後，無從掌握觸犯法律的界線，認為員工不能夠在一個平安、安全的環境下工作。

楊健興哽咽稱，「記者都是人，會有家人，有朋友」，指相信所有新聞工作者都不希望，因為工作而處於這樣一個困境。他稱記者無畏無懼是指不怕得罪權貴，不怕批評政府政策失誤，不怕報道一些財團的新聞，不擔心財政上受到壓力。這是無畏，但若要付出自由的代價，相信每一個新聞工作者都不希望遇到這個情況。他形容眾新聞停運是「無可奈何」的選擇。

總編輯及行政總裁李月華表示，網站今日是最後一天更新，晚上2個節目會在同一時間放映，向讀者道別。至於《眾新聞》現有40餘名員工，公司會按勞工修例遣散。

 

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記者：黃穎津

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