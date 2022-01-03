【六合彩】新年金多寶明晚攪珠 頭獎高達8000萬【內附多期金多寶重複號碼】
社會 12:13 2022/01/03
六合彩新年金多寶攪珠將於明晚（4日）舉行，該期攪珠的金多寶有6,000萬元，估計頭獎基金高達8,000萬元。
攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。新年金多寶獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。
周二攪珠金多寶出現重複號碼
今年的新年金多寶將於星期二舉行，回顧近6次同樣也是周二舉行的金多寶攪珠，都會攪出上一次周二攪珠金多寶1個、甚至2個相同的號碼，詳細如下：
|攪珠日期
|金多寶
|攪出號碼（包括特別號碼）
|26/10/2021
|萬聖節金多寶
|9 14 23 28 34 48 (36)
|21/9/2021
|中秋金多寶
|14 15 25 26 32 45 (2)
|29/10/2019
|萬聖節金多寶
|2 10 13 19 20 24 (17)
|10/9/2019
|中秋金多寶
|11 12 13 28 43 49 (47)
|16/4/2019
|復活節金多寶
|11 20 30 32 33 43 (34)
|30/10/2018
|萬聖節金多寶
|4 7 10 22 34 42 (38)
|17/7/2018
|暑期金多寶
|6 10 32 36 41 48 (47)
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記者：黃穎津