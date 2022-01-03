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【六合彩】新年金多寶明晚攪珠　頭獎高達8000萬【內附多期金多寶重複號碼】

社會 12:13 2022/01/03

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六合彩新年金多寶攪珠將於明晚（4日）舉行，估計頭獎基金高達8,000萬元。（資料圖片）

六合彩新年金多寶攪珠將於明晚（4日）舉行，該期攪珠的金多寶有6,000萬元，估計頭獎基金高達8,000萬元。

攪珠將於明晚9時30分舉行，無綫電視J2台將直播攪珠過程。新年金多寶獎券現已開售，截止售票時間為明晚9時15分。

周二攪珠金多寶出現重複號碼

今年的新年金多寶將於星期二舉行，回顧近6次同樣也是周二舉行的金多寶攪珠，都會攪出上一次周二攪珠金多寶1個、甚至2個相同的號碼，詳細如下：

攪珠日期 金多寶 攪出號碼（包括特別號碼）
26/10/2021 萬聖節金多寶 9 14 23 28 34 48 (36)
21/9/2021 中秋金多寶 14 15 25 26 32 45 (2)
29/10/2019 萬聖節金多寶 2 10 13 19 20 24 (17)
10/9/2019 中秋金多寶 11 12 13 28 43 49 (47)
16/4/2019   復活節金多寶 11 20 30 32 33 43 (34)
30/10/2018 萬聖節金多寶 4 7 10 22 34 42 (38)
17/7/2018 暑期金多寶 6 10 32 36 41 48 (47)

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於1月5日下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑的中獎者除外）。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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