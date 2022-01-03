【腦溢血】知名音樂人袁惟仁被爆成植物人　長期臥床僅能張眼無法認人

▲ 知名音樂人袁惟仁被爆成植物人，長期臥床僅能張眼無法認人。

台灣資深音樂人袁惟仁，2018年在上海因腦溢血昏迷，返台切除腦瘤後，在台東老家休養，未料2020年再度跌倒昏迷，近日有當地傳媒報道，袁惟仁病況轉差，被醫生判斷為植物人。

現年53歲的袁惟仁於2018年在上海錄製節目時摔倒引發腦溢血，被緊急送到上海瑞金醫院治療，同時發現他的腦內有腫瘤，他清醒後回台接受手術切除腫瘤，及後一直在台東老家休養。

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2019年，有傳媒拍到袁惟仁在台東醫院坐輪椅復健，當時他暴瘦20公斤，但氣色不錯。可惜在2020年，袁惟仁再於家中跌倒，撞傷頭昏迷，被送進深切治療部救治，昏迷指數一度只有3，其後好轉到6至7，一年來由二姊貼身照顧。

據《三立新聞網》報道，桂田文化藝術基金會近日探望袁惟仁，由於腦部受傷，他只能長期臥床休養，無法再坐輪椅，雖然能張開雙眼，但已經無法認人，被醫生判定為無意識狀態，即植物人。

袁惟仁是知名歌手、作詞人、作曲人。1991年，袁惟仁發表作品《執迷不悔》粵語版，由王菲演唱，隔年王菲以這首歌擔任專輯主打歌進軍台灣。他亦曾為S.H.E、動力火車、齊秦、迪克牛仔、熊天平、許美靜等歌手的製作專輯。

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責任編輯：羅嘉欣