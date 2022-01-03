【國旗國徽法】小六生升旗手稱「見到國旗好溫馨」　油天海泓校長：每周升旗助建國民身份認同

▲ 地區名校油蔴地天主教小學（海泓道）於今日（3日）早上補辦元旦日升旗儀式。（陳國峰攝）

《國旗及國徽（修訂）條例》去年10月刊憲生效，全港多間中小學應教育局要求，於今日（3日）上課日補辦元旦日升旗禮，其中地區名校油蔴地天主教小學（海泓道），有就讀6年級的學生表示，對於能夠負責升旗感到光榮自豪，形容「見到國旗好溫馨」，對於當局將升旗禮加密至每周1次，佔用部分班主任時間，有學生稱十分享受升旗時刻，認為當中也有樂趣。

油天海泓道分校於今早8時，安排3名本身有參加童軍的升旗隊成員，分別負責升國旗、區旗及校旗；因應疫情，校方今日只安排其中2級學生到操場現場參與升旗禮，其餘4級主要在課室觀看直播，期間校方廣播提醒學生在儀式期間須一同唱國歌，並在面向國旗時保持嚴肅、認真及尊重態度，不准傾談等。

學校升旗禮情況即看：

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校方安排3名升旗隊成員協助受訪，6年級程同學表示，「可以為學校升旗係好光榮嘅事」；另一名成員何同學亦說，

因為唔係個個都可以升旗，而我可以擔任升旗手，我感覺到好開心、好自豪。

每周5個上課天均需負責升旗的劉同學則說，有特意在家中自行練習升旗動作和叫口號等，「（升旗禮期間）都有啲驚，但我都好享受個過程。」她又形容見到國旗感覺「好溫馨」，

畢竟我地住喺中國，中國就好似我哋嘅家一樣，所以就會好溫馨。

何同學亦說，「國旗係代表國家，當我哋望住國旗時，自然會諗到國家，所以意義十分重大，覺得自己好似係國家嘅一份子。」

▲ 6年級學生（左起）何同學、程同學及劉同學今（3日）負責升旗。（陳國峰攝）

另一名出席升旗禮的6年級學生黃同學則形容，實體氣氛比播片「莊嚴好多」，即使要佔用部分班主任時間亦「無乜所謂」，指班務不算太繁忙，樂意參加升旗禮。他亦認為儀式有助提升國民身份認同，「因為每一科都有滲透國安教育，所以我哋都學到幾多國家嘅知識、歷史，令我哋更加深入認識國家。」他舉例指，「國安教育有好多方面，宇宙、海洋、極地、經濟及歷史嗰啲全部都有。」

▲ 6年級生黃同學形容升旗禮氣氛莊嚴。（陳國峰攝）

該校校長陳淑儀表示，自去年初疫情爆發後，學校暫停每月舉行的實體升旗禮，期間改為播放錄影，直至今日始復辦實體形式；因應教育局收緊規定，該校升旗禮次數由每月1次加密至每周1次，有助建立國民身份認同，

1個禮拜1次事實上有個效應，幫小朋友形成習慣、態度，讓小朋友反思望住旗桿點解要肅立呢。

陳淑儀亦提及，學校去年因應教育局要求規劃國安及國教育滲透各科，涉及常識、中文、德育及公民教育課堂等，除在音樂科教唱國歌，並會簡介《義勇軍進行曲》背後意思及如何成為國歌。

教育局去年底發通函要求本地中小學今年1月1日起，須於每個上課日、元旦日、7.1及10.1升掛國旗，並在每周、上述3個指定日子當日或前後上課日，舉行涉及奏唱國歌環節的升國旗儀式，專上院校亦須參照相關指示處理升旗事宜；另鼓勵國際學校及其他非本地課程私立中小學按實際情況執行指引，幼稚園則應考慮校舍空間及設施等，盡可能參照中小學的規定升旗。

▲ 油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀認為，當局收緊升旗次數規定有勵建立國民身份認同。（馮琪雅攝）

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記者：馮琪雅