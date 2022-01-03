【兄妹亂倫】15歲女生因姦成孕墮胎　17歲兄長認亂倫等共3罪候判

▲ 15歲女生因姦成孕墮胎，17歲兄長認亂倫等共3罪候判。（經濟日報資料圖片）

17歲中學生與15歲胞妹獨處在家時，於2個月內涉3次性侵胞妹，胞妹其後被發現懷孕22周，最終需進行墮胎手術。涉案兄長今（3日）於高等法院承認強姦及亂倫共3罪，代表律師求情指被告心底痛愛胞妹，但於缺乏性別界線教育下作出有關行為。法官先索取事主創傷報告，以及被告精神及心理報告，被告還押至1月27日判刑。

被告現年19歲，被控於2019年6月某天強姦X，並於同年7月某天，明知X為其胞妹而與X發生性行為。案發時被告及X分別17及15歲。控方指被告為中學生，沒有刑事紀錄，亦沒有任何健康問題。

法官表示擬先索先索取事主創傷報告，以及被告精神及心理報告後始判刑。代表律師則要求法官亦替被告索取教導所報告，代表律師指本案案發時間涉2個月時間，被告已被還押近2年，教導所最低刑期為半年，最高為3年，加上3年監管期，望法官考慮有索取報告，不要抹煞任何判刑之可能性。

代表律師續指，根據社工及母親撰寫的求情信指出，母親明白問題所在，自知管教不足，而被告心底是痛愛胞妹，在缺乏性別界線教育下作出有關行為，母親因此幾近崩潰，被告亦對此感到懊悔。

代表律師又指被告從沒有對女性作出任何不雅行為，亦沒有做過任何傷害他人的行為。法官最終先索取事主創傷報告，以及被告精神及心理報告，暫時不考慮索取教導所報告，並表示有需要才索取教導所報告。

案情指，被告與X為親兄妹，兩人與母親同住。2019年6月某天下午，被告及X二人在家，兩人各自在床上玩手機，被告突然到床上壓在X身體上，沒有使用安全套下，在X不同意下與其發生性交。X曾向被告表示感到痛楚，被告告知X一段時間後便不會痛，過程歷時3至5分鐘。

同年7月某兩天同日下午，即首次事件發生後至3星期後，X當時躺在床上及蓋上羽絨被，被告到X床上掀開被子，並壓在X身上，在沒有使用安全套下與X兩次發生性交。

X於2020年1月初告知母親沒有月經，母親帶X到醫院檢查，發現X懷孕22周，並於2020年1月底進行墮胎手術，並證實嬰兒父親為被告，被告於同月中被捕，警誡下被告保持緘默。

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記者：林育慧