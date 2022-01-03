【自修室】自修室3月至5月延長開放時間　使用自修室人士須申請入座證【附申請詳情】

▲ 自修室3月至5月延長開放時間，使用自修室人士須申請入座證。（資料圖片）

康文署今日（3日）宣布，香港公共圖書館學生自修室於3月1日至5月31日考試期間延長開放時間。

因應2019冠狀病毒病的最新情況，公共圖書館將調整自修室座位數目以控制在場人數。有需要於該段期間使用學生自修室的人士，可由即日起親身或以郵遞方式申請入座證。

市民可在設有學生自修室的公共圖書館索取有關申請表格及使用細則，或從公共圖書館網頁的「圖書館通告」一欄內瀏覽及下載申請表格及使用細則。截止申請日期為1月30日，以郵戳所示日期為準，結果會於2月21日至28日張貼於相關公共圖書館告示板。

申請人須為公共圖書館登記讀者，而公開考試及專業考試考生將獲優先分配座位。申請人只可遞交一份申請表及選擇下列一個入座時段，詳情如下：

3月1日至5月7日（須憑證入座）

入座時段：

上午：上午8時至下午12時30分

下午：下午12時45分至5時15分

晚上：下午5時30分至晚上10時（星期一至五）

下午5時30分至晚上9時30分（星期六、日及公眾假期）



5月8日至31日（座位先到先得，無須憑證入座）

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記者：黃穎津