【育兒心得】工程師媽媽教女兒在家玩科學實驗　用膠樽軟喉自製人體消化系統模型

▲ 育有兩名女兒的結構工程師Yanny，自製科學趣味道具，教女兒認識不同的科學知識。

近年不論學校、家長，對STEAM教育的關注度大大提高。育有兩名女兒的結構工程師Yanny，眼見外國網絡平台有不少自發的教學群組，分享有趣小創作，而香港家長仍在討論到哪裏補習哪裏玩樂打卡，因而設立了「工程師媽媽學堂」專頁，希望結識更多同路人，吸引家長一同參與，直言在家玩科學，其實可以很簡單！

▲ Yanny希望自己能成為女兒學習路上的夥伴，一同追求知識，也希望能有更多家長一同參與。（受訪者提供）

Yanny的點子層出不窮，在家自製軟雪糕、Xray燈箱、用小朋友的角度解構病毒傳播食物鏈、以百潔布模擬肺部纖維化……問她當中最滿意哪個實驗，Yanny即列舉用膠樽軟喉設計的人體消化系統。

在構思時先想到用圍裙貼上毛公仔當內臟，簡單但有形無實，其後發現網上找到的消化系統模型，全都未能做到小腸上大腸的反地心吸力作用，為求真實於是絞盡腦汁，終製作了一個每個過程也較像真的模型。

▲ 女自幼已學做小小工程師。（受訪者提供）

她強調，消化系統其實是小三的課題，背後蘊藏很多科學原理。她製作的模型毋須精巧的工具，材料亦十分便宜，部分更是環保物資。

我不是教師，沒有教案，但每次設計一個遊戲，都會先上網找資料，也會考慮小朋友的能力。很多設計都不是一次就能成功，需要不斷改良。

▲ 遊戲及實驗物資多是廢物利用，Yanny認為有需要添置的只是兒童test tube。（受訪者提供）

她的實驗主題大多圍繞生活，部分更是即興之作，去年颱風獅子山令本港廣泛地區水浸，8號風球下Yanny在家用洗碗海綿、飲品盒及大富翁的屋仔設計出海綿城市。

城市都是由混凝土建設，當大量雨水於短時間內湧到排水系統，會令城市受洪水威脅。世界不同地方已開始提倡海綿城市，就是將城市建設成像海綿一樣，下雨時可以將雨水吸收，而不是一下子湧入排水系統。吸收的水在淨化後更可以供人們使用，變相增加水資源，一舉兩得。

工程改善生活

Yanny認為，科學、工程和生活密不可分，啟發小朋友的興趣是重中之重。「工程建造是為改善人們的生活，而我們的生活就建基於科學。」她笑言細囡不愛吃肉，一般家長可能會說：「唔食肉唔夠營養喎！」Yanny則會對她說：「因為你少食肉，沒有足夠的肌肉去支撐骨骼，所以比較矮小。生活中事出必有因，其實很多道理小朋友也可理解。」

Yanny的小搞作一直很受身邊的媽媽朋友欣賞，令她信心大增，在設立「工程師媽媽學堂」專頁前，更預先計劃好100篇帖文，做足準備。她強調遊戲怎樣設計、實驗的結果只是其次，過程才最重要及有趣，更鼓勵家長不要因工作忙碌而放棄與孩子一同成長的10年。

創作科學遊戲可以很簡單，一些家居用品及垃圾、簡單的材料已有無限可能，要購買的或許只是一排兒童test tube。

她笑言，家長只要有一顆童心，願意與孩子一同學習、一同探索便可。「小朋友在過程中所學到的不只是科學，也學會聆聽指示，從觀察到實踐，再從失敗中學習，堅持到底。失敗乃成功之母，人生不也正是如此？」

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做女兒的榜樣

Yanny自小喜愛數學，因中英文常不合格，數學卻帶給她自信。「兒時家境一般，玩具不多，媽媽承諾成績好就送我一份禮物，我選擇了Lego，童年時就用Lego砌出心中所想，建立了對建築工程的興趣。」

她笑言現時的工作也有很多限期，工期絕對不能遲，也藉此練得一身好武功，在有限時間下創造無限可能。她也以身教帶領女兒善用時間。

▲ Yanny帶女兒到狗場當清潔義工，愛護動物同時認清責任。（受訪者提供）

「我每天早上6:45前會更新帖文，7am是早餐故事時間，每日會選幾篇短短的共讀文章，知識就是這樣積少成多。」Yanny強調，做任何事都需要堅持，現在她最堅持就是用心陪伴孩子成長，並保持一顆對世界充滿好奇的童心。她並不期望女兒能練就十八般武藝，

「只期望她們成為有責任感，懂得用生命點亮別人、關心社會，愛護地球，令世界變得更好……其實在育兒路上，我也只是摸著石頭過河，努力做好自己，希望成為女兒的榜樣。」她不諱言，心態決定境界，地位決定作為。「社會是現實的，要有影響力，才能引起世界的漣漪。」

Yanny的專頁內除了實驗遊戲，也經常分享具教育意義的親子活動。「只要用心找，很容易便找到很多不同資訊。我就像中央資訊系統，除了自己會做資料搜集，朋友也會時常轉發相關資訊給我。」

▲ Yanny與丈夫同為工程師，假日帶女兒逛街，會細看香港的城市發展。（受訪者提供）

她會把各類資訊整理後再發布，也愛透過Google Map細看香港每一棟建築／設施的歷史和用途，作為親子好去處的介紹。「除了城市建築，我們也與自然共存，讓孩子學會欣賞和了解大自然，是我親子課題的重要一課。」

她最感恩的，是開設專頁後結識了多位有心的同路人。「她們帶領我參加了很多服務社會的義工活動，也一同成就了人生中很多個第一次！」

記者：李越樺