【萬千星輝頒獎禮】林淑敏許家傑奪電視拍檔獎　大小姐送水輝歸功《愛回家》團隊

▲ 「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑憑《愛‧回家之開心速遞》獲最受歡迎電視拍檔獎。

《萬千星輝頒獎典禮2021》在昨晚（1月2日）於TVB電視城舉行，當中處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「大小姐」林淑敏和「送水輝」許家傑獲頒「最受歡迎電視拍檔」獎項，二人在同劇演員湯盈盈和姚瑩瑩手上得到獎項，他們在台上說謝辭時更感動哽咽，大小姐表示很希望可以跟她們同分這獎項。

大小姐與送水輝這對CP已組成4年，許家傑和林淑敏齊接受TOPick訪問，二人把功勞歸於節目團隊。

歸功整個團隊

「大小姐」林淑敏表示：「這個獎項是用很多人去堆砌出來，獎項是屬於整個團隊的。每次我都好期待他們的劇本和分場，悶的時候拿出來看都覺得好好笑。劇組寫和拍都都常好，一班導演真的人都癲，要在26日裡面去完成一集，絕對不容易，是他們的辛苦造就了我們的成功。」

「送水輝」許家傑則特別點名感謝監製林建祥：「他一個人看著我們幾十個演員、幾十個幕後，真的很厲害。另外亦想借這個機會多謝同劇演員，大家經歷了這麼久仍然風雨不改、7日無休地都開工，其實好難得。」

除了監製，他們還特別感謝珍姐（曾勵珍），送水輝提到：「她每一天都看著我地廠的運作，甚至一見到我們就會提點哪個位置要做得更加好，要我們不要倒退、一定要進步，我們才能堅持到這麼多年。」大小姐續謂：「好多人都覺得處境劇無正劇那樣多資金和時間，珍姐的確為我們爭取了很多。」

同場加映：蔣家旻專訪

更多夫妻生活描寫

最近《愛‧回家之開心速遞》劇情，大小姐和送水輝在劇中拉埋天窗，問到之後他們的感情發展時，大小姐笑謂：「我們未結婚前以為結婚就會是大結局，但原來道高一尺，編劇高一丈，他們安排的劇情更好笑更好玩，結婚緊接渡蜜月去拍攝，之後會有更多夫妻小生活。」

送水輝則笑言期待大小姐演出「怪獸家長」，希望編劇能繼續有層出不窮鬼主意。

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努力緊守崗位

手中拿著獎項的送水輝又謂：「獎項在手上拿久了，真的有點重量，這份重量亦是我們的動力，希望可以對得住個獎、對得住公司、對得住觀眾。」

大小姐又謙稱：「我們沒有很高的本領，可以做的就是演戲、帶笑聲給觀眾，希望我們可以繼續緊守崗位，令大家在半個鐘裡面繼續『愛回家』。待疫情退卻、大家有正常夜生活後，放工作息出去吃飯，我們繼續努力緊守崗位，等他們回家看我們的重播。」

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖