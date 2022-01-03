【萬千星輝頒獎禮】摘視帝正值結婚7周年　譚俊彥感激愛妻成就自己事業

▲ 譚俊彥成雙料視帝。

《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚完滿舉行，譚俊彥（Shaun）憑《換命真相》「時光」一角奪最佳男主角，是譚俊彥首度封視帝，而昨晚他同時憑《換面真相》奪得大馬視帝，加上同一晚奪「最佳衣著獎」，成績十分亮麗。

愛妻號譚俊彥在台上除感謝父母家人，更多次提及太太，更放閃道：「你是我全郈，沒有你不會拿這獎，I love you all。」

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Shaun得獎後接受TOPick訪問，自言腦裡仍一片空白，台上更忘記多謝很多人。「其實TVB有好戲劇上的人都要多謝，如曾偉權，現在他已離開，但我初入來時他好錫我；另外也想多謝公公婆婆，以前他們好想在香港能看到我的劇，可是當我有劇集推出時，他們已不在人世...」譚俊彥感性道。

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他坦言過去一年十分豐收，而得到獎後，正代表將要揭開新一頁，這一年會更求更高，以證明自己值得拿這個獎。

以獎項報答愛妻

在台上一再答謝太太，被問如何報答愛妻，譚俊彥補充：「最記得有日她帶小朋友返學時，我便說過如果有獎，都是屬於她的，現在這些獎項，便是最好的報答。」

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譚俊彥的太太任祉妍（Yann）在遼寧省大連巿出生，16歲後到新加坡入讀南洋藝術學院（Nanyang Academy of Fine Art）戲劇系，據知以全系第一名的成績畢業，獲最佳畢業生獎，之後在新加坡任舞台劇演員。

任祉妍譚俊彥在2013年合演內地劇集《冰酒窩》認識，二人戲假情真擦出火花，並2015年結婚，至今育有女兒譚晴（Renee）及兒子譚杺（Rex）。

太太放棄演藝事業

譚俊彥曾在《口水多過浪花》接受鄭裕玲訪問，坦言太太犧牲了演藝事業，全身投入照顧家庭，並隨他返港發展電視事業，同時又可讓父母狄龍、陶敏明更多機會湊孫，因此一直十分感激太太。

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而在昨晚的頒獎禮，原來正值譚俊彥的七周年結婚紀念日，因此他覺特別有意義。而他獲「最佳衣著」的打扮，也出自愛妻的選擇。因此他指服裝獎要歸功太太，自己未來要更努力，回答觀眾及家人支持。

記者：陳淑霖