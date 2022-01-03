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【狂犬疫苗】漁護署將於各漁港展開狂犬病防疫注射　每隻狗服務費為80【內附時間表】

社會 12:36 2022/01/03

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漁護署將於各漁港展開狂犬病防疫注射。（資料圖片）

漁護署今日（3日）公布將在本地漁港為漁民的狗隻注射狂犬病疫苗、植入晶片及續領牌照。漁護署發言人表示，這是政府積極預防狂犬病而採取的多項措施之一。俗稱「瘋狗症」的狂犬病是可由動物傳染給人類的致命疾病。漁船上的狗隻，由於有可能在外地與其他動物接觸，故較容易染上狂犬病。

漁護署流動注射隊將於指定日期上午10時至下午3時在下列漁港提供服務：

三門仔 1月10日
香港仔 1月12日
沙頭角 1月12日
青山灣 1月14日
筲箕灣 1月19日
西貢 1月24日
長洲 1月26日

該項服務自1980年開始，每半年進行1次，目的是為長期出海作業的漁船上飼養的狗隻，提供續領牌照及狂犬病注射疫苗服務。每隻狗的服務費為80元。漁護署至今已為漁船上的狗隻注射超過7,300劑疫苗。

發言人表示，雖然香港在1987年後未有動物狂犬病個案，但仍須保持警覺，防止狂犬病再次出現。

根據《狂犬病條例》，所有超過5個月大的狗隻都必須接種狂犬病疫苗、領有牌照和植入晶片，狗隻亦須其後每隔不超過3年再接種狂犬病疫苗及續牌，違例者一經定罪最高可被判罰款10,000元。

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記者：黃穎津

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