【胡亂扣喉】女子進食後感覺喉嚨有異物　扣喉不慎誤吞17cm匙羹【附鯁喉急救法】

▲ 一名女子進食後感覺喉嚨有異物，用匙羹「扣喉」卻誤吞匙羹。

胡亂「扣喉」，後果可以很嚴重。東莞一名18歲女子吃麻辣燙後感覺咽喉有異物感，自行用匙羹「扣喉」，結果誤吞匙羹，需做手術取出。醫生指出，誤吞異物後，勿自行吞飯，以免加重損傷。

綜合內媒報道，該名18歲女子小李（化名）用匙羹「扣喉」後，不慎吞下匙羹，導致胃部隱隱作痛，遂往醫院求診。醫生發現，患者胃部有一根約17cm長的膠匙羹，需做手術取出，否則可導致消化道梗室、出血、穿孔等併發症。

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石碣醫院化內鏡科室主任黃曉春醫生診斷後，用胃鏡為患者取出異物。由於膠羹體積大，兩端頂著胃腔、十二指腸球腔，故要圈套膠羹並不易。最終，醫生調整方向，成功套住膠羹，順著胃食道取出，歷時40分鐘。

醫生表示，誤吞異物後，要及早求醫取出，以免引致嚴重併發症。他續指，若誤吞異物，勿自行吞吃飯糰、饅頭、韭菜等食物；也勿自行吞醋、「扣喉」，免加重損傷，增加手術難度。

鯁喉正確急救方法

進食後「落錯格」、「鯁喉」情況時有發生。有急症科醫生指，若因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。情急之下，不少人可能把手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物。醫生指此做法大錯特錯，因可能把食物愈推愈入，反令傷者更危險。正確急救方法如下：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

同場加映：12大鯁喉高危食物

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責任編輯：羅嘉欣