【名校媽媽】郭羨妮9歲餅印女遺傳美人基因　讀一條龍名校呻功課多辛苦狂喊

▲ 郭羨妮分享最新一家三口照片，可見9歲女兒盡得媽媽的美貌真傳，笑容甜美。

現年47歲的港姐冠軍郭羨妮（Sonija）於2011年，低調與內地武術指導朱少杰結婚，翌年誕下女兒Kylie，自此淡出娛樂圈專心湊女，但Sonija仍不時在社交平台分享家庭生活。Sonija趁新年分享最新一家三口照片，可見9歲的Kylie盡得媽媽的美貌真傳，笑容甜美似足媽媽。

Sonija最新分享的一家三口全家福照片中，她依然是一位大美人，但身旁的9歲女兒更吸睛，可見她愈大愈靚女，眼大大、笑容甜美似媽媽。Sonija在帖文中祝福一眾粉絲︰

讓不好的都過去，創造美好的2022！祝福大家身體健康，新年快樂！

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Sonija擁有四分一英國血統，其爺爺為英國人，身為中英混血兒的她擁有深邃的輪廓，女兒亦遺傳了她的美貌。Sonija也認同女兒似自己，她曾分享女兒的側面照，並留言說：「I have made a copy of me」。側面的Kylie除了輪廓深、眼大大，也可見她擁有高鼻兼長睫毛。

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讀名校天神嘉諾撒學校

雖然Sonija外表洋化，其實她一直接受本地傳統名校教育，小學就讀著名女校天神嘉諾撒學校，之後一條龍升上嘉諾撒聖瑪利書院。當年她已早知一家人移民，A-level考獲1A、1B及2C的好成績後，報考加拿大溫哥華的大學，入讀了西門菲莎大學（Simon Fraser University）主修心理學及經濟。

Sonija自誕下女兒，成為了傳統的緊張型媽媽。Kylie升小一時，她為女兒報了7、8間小學，希望女兒入讀傳統學校，最後女兒入讀媽媽的母校天神嘉諾撒學校，現讀至小四。

▲ Kylie的側面與媽媽同樣輪廓深。（IG圖片）

Kylie性格好動，主動要求學芭蕾舞、體操、彈琴、跆拳道及游泳等興趣班，尤其愛跳舞和體操，曾於舞蹈比賽奪獎，但為了顧及學業，Sonija只能安排女兒繼續學跳舞。她又分享過自己的教女方式，「女兒在我心目中是最愛，有時會對她嚴厲，有時也會待她與自己的朋友一樣。」

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每天功課繁重 做到晚上11時許

Sonija曾出席升學分享會談及女兒的學習情況，她指女兒屬於難專心、做事慢的個性，她在旁督促女兒溫書會被厭煩，慢慢學放手讓女兒自己應付學業。可時面對功課壓力時，女兒難免有情緒，曾有感做得辛苦而狂喊，身為媽媽的她感到心痛，但為免影響女兒，只能忍著情緒躲在一旁哭。

她續稱，之前學校停課需趕進度，每日有7、8樣功課，還有2課測驗，女兒做到晚上11點幾都未做完，只好教女兒盡快完成，如果等她慢慢想答案，真的不用睡覺、沒時間溫習測驗，她慨嘆道︰「看到女兒做功課辛苦，感到陰公。」

一早有計劃讓女兒赴加拿大升學的Sonija，直言考慮提早計劃，希望女兒愉快學習，惟女兒暫時仍很喜歡學校，不捨得走。

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責任編輯︰王明芳