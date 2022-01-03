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【天氣預測】下周三天氣再度轉涼　市區最低15度新界再降2至4度

社會 13:11 2022/01/03

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下周三天氣再度轉涼，市區最低15度新界再降2至4度。（資料圖片）

下周天氣將次轉冷，天文台表示，受一股偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為回升，但預料一股較乾燥的季候風補充會在下周中期影響本港，天氣將進一步轉涼，最低溫15度，新界地區會低兩至四度不等。

    點擊圖片放大
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天文台今日（3日）預料，未來一兩日本港氣溫稍為回升，最高氣溫達21至22度，一股東北季候風會在本周中期抵達華南沿岸，該區雲量較多及有幾陣雨，隨後數日天氣稍涼，下周三(12日)本地天氣進一步轉涼，氣溫介乎15至19度，部分時間有陽光及乾燥，早晚清涼。

本港地區下午及今晚天氣預測大致天晴，吹和緩至清勁偏東風。展望，明日部分時間有陽光。隨後數日雲量較多，有一兩陣雨。

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記者：陳麗娜

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